Lana Jurčević objavila snimku s kćerkicom pa nasmijala pratitelje: 'Ja nemrem s njom'

Pjevačica Lana Jurčević na Instagramu je objavila snimku na kojoj nosi kćerkicu Maylu Lili. Djevojčica je ispšuštala zvukove, a Lana se na videu našalila kako je to "životinjica, ili operna pjevačica".

"Ja nemrem s njom, obožavam! Išle smo nešto obavit, ušle u stubište i kad je skužila jeku, nije se ugasila! A ovog komarca ću naći, ne piše mu se dobro", napisala je referirajući se na ubod komarca na nozi njene kćerkice.

Podsjetimo, pjevačica je svoju kćerkicu povela i na Ibizu. Iz Španjolske je objavila i fotografiju i otkrila kako joj društvo prave Kristina Zubac, supruga NBA košarkaša Ivice Zupca, Petra Poznić, vlasnica vinarije i supruga trenera fitnessa Stefana Poznića, te samozatajna Dina.

- Naše prvo romantično putovanje... kud drugo nego na Ibizu. Maki nam raste kao gljivica poslije kiše, već je ogromna. I pre pre preeedobra je sve vrijeme! Naputovala se i u maminom trbuhu i napartijala na maminim koncertima, tako da je ‘svoj na svome’ i sad :-)). - napisala je Lana i objavila nekoliko fotografija s malenom i video u kojem se njezin partner Filip Kratofil igra s njihovom kćeri.

GALERIJA: Sergej Ćetković zaplesao s Mijom Dimšić na predstavljanju svog novog albuma 'Kofer'

Lana je malenu Mayle rodila krajem 2023. a njezino je ime javnosti otkrila tek nedavno.

VEZANI ČLANCI:

- Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme... to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je Lana prije mjesec i pol dana i ubrzo nakon toga je podijelila ime svoje kćeri i to kroz snimku tetoviranja s partnerom. Naime,na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija