Roditelji Rubena Van Guchta nisu došli na njegovo vjenčanje s Blankom, a ovaj razlog će vas šokirati

Odnos naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić i belgijskog novinara Rubena Van Guchta posljednjih je tjedana podigao veliku prašinu. Točnije, javnost je šokirana prirodom tog odnosa, budući da je Van Gucht izjavio kako on i Blanka žive u otvorenom braku. Belgijanac je sada gostovao u tamošnjoj radijskoj emisiji 'Radio 2 Weekwatchers' u kojoj se, između ostalog, dotakao svoje omiljene pjesme 'Who You Love' od Johna Mayera, koja je njemu i Blanki svirala na prvom plesu, ali i otkrio da njegovi roditelji nisu bili prisutni na njihovom vjenčanju.

- U svibnju 2022. održalo se vjenčanje mene i Blanke. Za mnoge je ova vijesti došla kao iz vedra neba. Slavilo se u malom restoranu u centru Splita, sa svega 20 do 25 gostiju. Moji roditelji nisu ni bili tamo. Blanka i ja smo ionako medijske figure te smo tako intiman trenutak željeli zadržati za sebe. Sigurno nismo tražili pozornost. I u tom trenutku smo već znali da ćemo postati roditelji - prisjetio se tog događaja Ruben i rekao da su većina uzvanika bili Blankina obitelj i prijatelji, a iz Belgije je došlo tek dvoje njemu bliskih ljudi. No to nisu bili njegovi roditelji, a Van Gucht je podijelio i razlog.

- Bilo je to vrlo turbulentno razdoblje za mene. Nedavno sam prekinuo sa svojom prvom ženom. Bio je to i emocionalni rollercoaster za moje roditelje. Nisam ih želio uvlačiti u novu priču, još su tugovali zbog mog rastanka s dugogodišnjom partnericom. I mislim da sam u tom trenutku živio malo prebrzo za njihov ukus. Je li to bila ispravna odluka? Ne znam, ali nisam ih htio time opterećivati - priznao je voditelj, čija je prethodna supruga bila Laurence Van Tongerloo, osnivačica društvene platforme Planet Lolo. Njihov brak trajao je od 2014. do 2021., a kao razlog razvoda naveli su poslovne obaveze.

Belgijanac se osvrnuo i na kontroverze koje je izazvala njegova izjava o otvorenom braku s Vlašić: - Imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj, tako je i u odnosima. Drugi ljudi se s tim više zamaraju nego ja. Smatram da bi svatko trebao imati svoj tip veze - tvrdi Van Gucht, koji je prethodno u emisiji izjavio da mu je dosta komentara o njegovom privatnom životu. Za kraj je odlučio otpjevati pjesmu 'Who You Love', koju je posvetio svom 'omiljenom dvojcu u Hrvatskoj'. Naravno, riječ je o suprugi Blanki i njihovom sinčiću Mondu.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana Ruben je u jednom televizijskom intervju priznao kako s Blankom, s kojom ima sina, ima otvoreni odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju. Nedavno je Ruben napravio i jednu značajnu promjenu na svom Instagram profilu. Naime, ovaj sportski novinar ranije je na svojem opisu profila isticao da je Blankin suprug i Mondov otac, a uslijed novih informacija o njihovu odnosu, Ruben je maknuo jednu stavku. Sportski novinar tako je iz opisa maknuo link profila naše proslavljene atletičarke pored kojeg se isticao prsten. Sada u tom dijelu stoji samo Mondovo ime s plavim srcem. Mediji u Belgiji su primijetili kako je ove godine Ruben dosta vremena proveo sa spisateljicom Charlotte.

Pisali su kako su u isto vrijeme boravili u Nieuwpoortu, Valenciji i Milanu, a Charlotte je prije nekoliko tjedna objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj je Ruben. Te fotografije su snimljene dok su zajedno bili na Olimpijskim igrama u Parizu. – Ne želim komentirati svoj odnos – ili bolje rečeno, profesionalni odnos koji imam s Rubenom – komentirala je ovo ljeto Charlotte za Dag Allemaal svoj odnos s Blankinim suprugom.

