Lana Jurčević ispričala zašto se njezin dečko ne voli pojavljivati u javnosti i otkrila kojim nadimkom ga zove

Pjevačica Lana Jurčević krajem prošle godine je otvoreno govorila o tome kako se borila s napadajima panike i anksioznosti te da je dio uzroka tim problemima bila činjenica što je kao mlada bila izložena kritikama javnosti s kojima se tada nije znala nositi, a u novom intervju je rekla kako je taj period iza nje.

- Ta je faza, hvala Bogu, iza mene, ali nikad nije samo jedna stvar u pitanju. Nekada je određena faza u životu samo okidač za sve ono nakupljeno, a to svi imamo. Samo su neki ljudi senzibilniji i veća je mogućnost da će im se to dogoditi, ali to je i genijalno jer je alarm da moraš uzeti stvari u svoje ruke, eliminirati uzroke i početi ozbiljno raditi na sebi. Nije to nešto što ti se slučajno dogodi. To je kao tempirani vulkan u nama i samo eksplodira, a onda mjesecima i godinama pokušavaš zaustaviti lavu ili shvatiti otkud dolazi i zašto. - rekla je Lana u intervju za Story. Lana je u dugogodišnjoj vezi s Filipom Kratofilom, ali rijetko priča u javnosti o njemu i ne objavljuje često zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Na pitanje zašto skriva dečka i kakva je privatno u svoja četiri zida Lana je dala sljedeći odgovor u kojem je otkrila i koji nadimak ima za svog dečka.

- Ljudi me čak dosta dobro poznaju preko mojih profila na društvenim mrežama gdje zaista ne patim od toga da sam neprestano ‘namontirana’ i da stalno prikazujem neki glamur i savršen život. Ne uljepšavam stvari ni sebe kada imam možda loše dane. A što se tiče Miće (tako ga zovem), on nije osoba koja se želi eksponirati, niti želi da ga netko percipira na osnovi mene, zbog čega ga još više poštujem. Netko bi možda jedva dočekao da bude u medijima, ali mislim da te osobe nisu svjesne koliko ih to može obilježiti. Svi mi imamo ljudsku potrebu biti prihvaćeni zbog onoga što jesmo, a ne zbog etikete koju smo dobili zbog nekoga. Možda tako neće biti zauvijek, ali mislim da je pametno odabrao, barem zasad. I to poštujem.

