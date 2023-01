Koliko će još godina Nova TV svoje gledatelje držati doslovno zatočene u TV programu starom više od desetljeća?

I Godina Nova 2023. // NOVA TV - PET KAKTUSA

Stil je nešto što se neizbježno s godinama mijenja i svako vremensko razdoblje obilježavaju neka druga stilska obilježja i karakteristike, a koja se najčešće posve iskristaliziraju s određenim vremenskim odmakom. Gledajući, primjerice, 80-te i 90-te, može se točno primijetiti što je bilo “in”, što se gledalo i slušalo, kako se oblačilo… Sada, u prvim danima 2023. godine, dovoljno smo odmakli i od početka 2000-ih godina te ih možemo kvalitetno s odmakom promotriti te čak i s blagom dozom podsmijeha prokomentirati tih deset godina šljaštećeg trasha. Jer kako drugačije nazvati vrijeme zavijajućih melodija, šljokičastih odjevnih kombinacija, romantičnih komedija upitne kvalitete, preklopnih mobitela i MSN-a.

Bile su to i godine kada je na Novoj TV “žarila i palila” emisija “Nad lipom 35” i teško za to možemo naći drugo opravdanje osim onog da su takva bila vremena i da se to onda gledalo (iz danas nam neobjašnjivih razloga). No nema se smisla danas zgražati nad onime što je bilo nego nad činjenicom da Nova TV svoje gledatelje svaku Staru godinu, već više od 15 godina, vraća u to nepodnošljivo kraljevstvo trasha i svoj novogodišnji program bazira na nečemu što se emitiralo u vrijeme kad su se nosile traperice niskog struka i slušala Britney Spears. Znači, ne da se reprizira nešto iz toga vremena (iako je i to krimen za sebe), nego se snima novi program na temelju nečega što veze nema s 2023. godinom. Ok, danas više nije u fokusu Lipa, nego su nakon “Najboljih godina” i “Kud puklo da puklo” na red došli “Kumovi”. Ali sve je to jedno te isto, isti glazbeni blokovi, isti navodno humoristični skečevi između njih pri čemu su i dalje glavne šale na račun Jasmina Stavrosa (?!). Da ne spominjem da se one dvije plesačice lijevo od bine koje na povišenom platou izvode iste pokrete sjećam s malih ekrana još iz vremena kad sam išla u osnovnu školu. Dokle? Koliko će još godina Nova TV svoje gledatelje držati doslovno zatočene u televizijskom programu starom više od desetljeća i to tijekom programa čija je poanta ulazak u novu godinu? Uistinu je vrijeme da se shvati da doček Nove godine na temelju Lipe 35 nije novogodišnji televizijski klasik nego niskobudžetni horor koji što prije treba ostaviti tamo gdje mu je i mjesto - u 2000-ima!



Brzi i žestoki: Povratak // RTL - ČETIRI KAKTUSA

Zamislimo na trenutak da je u novogodišnjoj noći vremenski putnik stigao u zadnji dan 2022. i da se prema hrvatskim programima pokušao orijentirati u kojoj je godini. Na Novoj i dalje trešti Lipa, a na RTL-u se emitira film “Brzi i žestoki: Povratak” i to uz ovaj opis: “Vin Diesel i Paul Walker u novom nastavku filma o brzini”. To je film iz 2009! Paul Walker je preminuo 2013.! Kakav novi nastavak filma o brzini? O čemu pričaju oni? Što se događa s našim novogodišnjim programom i gdje su nestali kriteriji?

Da se razumijemo, mislim da je zapravo dobar potez RTL-a da u novogodišnjoj noći pušta set filmova jer neki gledatelji baš to traže (a nisam sigurna niti da bi podnijeli još jedan kreativno osmišljen novogodišnji program). Ali što ne bi bila zgodna ideja da to možda ne bude repriza reprize iz 2009. ili ako već je tako da se možda napiše opis “U poznatom filmu o brzini prisjećamo se avantura Vin Diesela i Paula Walkera”.



Novogodišnji program: Groznica subotnje večeri // HRT1 - DVIJE RUŽE

I tako na kraju balade ispada da HRT u novogodišnjoj noći izgleda još najmodernije, što je s obzirom na stereotipe iznenađenje, ali s obzirom na upravo opisanu konkurenciju baš i nije. Ima tu još prostora za napredak, u nekim trenucima nedostaje možda doza opuštenosti i šala, ali barem program izgleda kao da je iz ovog desetljeća. A i glazbeni dio je sasvim ugodan, uz kombinaciju poznatih imena i simpatičnih mladih snaga iz A strane.



Vijesti // HRT4 - TRI RUŽE

Službeni ulazak u Schengen uživo s Bregane možda je bilo i najbolje što se u subotu moglo pogledati. Vijesti su bile dobro odrađene dok je program iz studija vodio Damir Smrtić, a Šime Vičević se javio s terena. Započele su desetak minuta prije ponoći, pokrile slavlja na trgovima pa se prebacila na Breganu i tako je ekipa točno u ponoć gledateljima čestitala Novu godinu, ulazak u Schengen i Eurozonu.

VIDEO Slavni koji su nas napustili 2022. godine