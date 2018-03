Lana Gojak: Dečko Siniša moj je najvjerniji kritičar

Zanimljivo mi je bilo igrati lik mlade Edite Leskovar, višeslojno je i životno napisana, volim emotivne uloge”, govori Lana Gojak

koja je u seriji “Čista ljubav” utjelovila lik koji u zrelijim godinama glumi Ksenija Pajić.

“Nismo se dogovarale o ulozi, gledala sam snimke Ksenijinih prijašnjih radova, nisam se trudila kopirati je, ali sam nastojala uhvatiti njezine manire, energiju i stav. Moram priznati da sam se na početku bojala hoću li uspjeti s obzirom na to da različito izgledamo pa su me iznimno razveselile pozitivne reakcije gledatelja koji su potvrdili da smo dobar odabir za isti lik”, govori zvijezda Nove TV koju su gledatelji prošlog tjedna vidjeli s trudničkim trbuhom. Naime, televizijska Edita prisjetila se trudnoće, a je li to nešto što priželjkuje i Puljanka?

“Trenutačno sam fokusirana na posao, ali voljela bih biti mama u budućnosti, sve u svoje vrijeme”, govori dramska umjetnica kojoj ovo nije prvi rad na seriji. U “Ne daj se, Nina” odigrala je naslovnu ulogu.

“Snimanje takvih serija velik je posao, međutim pruža priliku za svakodnevni rad na sebi, i profesionalni i privatni. Vježbate mozak, koncentraciju, emocije, surađujete sa sjajnim ljudima ispred i iza kamere”, opisuje Lana koja je prije desetak dana oduševila na premijeri predstave “Sve o ženama” u kojoj je utjelovila čak pet likova.

“Glumim uloge od djevojčice u vrtiću do bakice u staračkome domu. Najzabavnija mi je zaljubljena 87-godišnja starica Luiza. Veoma sam zadovoljna cjelokupnim procesom rada na predstavi, ulogama koje igram te reakcijama publike. Dosad je svaka predstava bila rasprodana, popraćena aplauzima, smijehom i suzama”, objašnjava 34-godišnjakinja koja se svakoj ulozi potpuno posveti, što ponekad znači i brzinsko učenje.

“Učenje scena na francuskom bilo je stresno iskustvo zbog vrlo malo vremena, samo 48 sati. Dan i noć štrebala sam i preslušavala

snimke. Za jedan kratki film učila sam svirati trubu, igrala sam predstavu na talijanskom, na snijegu bila u kratkim rukavima. No to je prilika za usvajanje novih vještina i svladavanje strahova. Jednom sam u predstavi visila na vlaku, a panično sam se bojala visine. Glumci mogu svladati gotovo sve, samo im dajte da se igraju”, govori glumica, čiji uspješan poslovni život prati i privatni. Naime, u sretnoj je vezi s redateljem Sinišom Bajtom.

“Ako se pruži prilika, zaista bih voljela s njim surađivati. No iako postoje ideje, nemaju još konkretnih planova. Kada se ostvare,

hoće li moći odvojiti privatni život od poslovnog?

“Mislim da je vrlo teško napraviti takav rez. Kako čovjeka s kojim živiš gledati samo kao, primjerice, redatelja s kojim radiš? Mi smo tim, svatko ima pravo na svoje mišljenje i viđenje. Ipak, u svakoj situaciji tražimo stav drugog, čak i kada se ne slažemo. Siniša je moj najbolji i najvjerniji kritičar”, govori Lana koja obožava zajednička putovanja.

“Zbog obveza nismo nikamo putovali od ljeta i sad nam već opasno nedostaje neki odlazak iz Zagreba pa ćemo prvom prilikom

na kraći put ili izlet. Htjeli bismo otići na dulje putovanje širim Mediteranom, no zasad je sve na razini planiranja ”, otkriva Istranka koja je nedavno prekinula suradnju s Istarskim narodnim kazalištem pa sada više ne putuje na relaciji Zagreb - Pula.

“Da, puno mi je lakše, smirenija sam. Kod kuće sam”, s osmijehom zaključuje.