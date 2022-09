Kornelije Kovač između "progresivnog" rocka i zabavnoglazbene karijere

Kornelije Kovač nedvojbeno je bio značajan i sposoban muzičar i producent, čija je karijera od samih početaka ocrtavala sva protuslovlja "borbe" između namjeravane rokerske i ostvarene zabavnoglazbene karijere. Od samog početka, a taj početak za Kornelija Batu Kovača bio je i na jednom od domaćih zabavnoglazbenih festivala. Naime, na zagrebačkom festivalu Zagreb '66 kao skladatelji iste su godine debitirali Kornelije Kovač, Zdenko Runjić, Hrvoje Hegedušić i Karlo Metikoš.



Te godine Kovač postaje članom Indexa za koje je kao klavijaturist i skladatelj napisao nekoliko pjesama, a već iduće godine u Sarajevu na festivalu Vaš šlager sezone osvaja prvo mjesto s pjesmom "Moj profesor" u izvedbi Žarka Dančua. Nakon toga u Beogradu osniva Korni grupu koja je idućih godina postala popularan sastav sa željom prevođenja "progresivnog rocka" na teritorij Jugoslavije. No, opet, pored sveg rokerskog pedigrea 1974. predstavljali su Jugoslaviju na Pjesmi Eurovizije, da bi iste godine pokušavali ostvariti inozemnu karijeru i u Italiji pod imenom The Cornelians snimaju album "Not An Ordinary Life".