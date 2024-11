Klara je digla ruke od Ivice: Nikako mi ne paše u onom smjeru života koji ja želim živjeti

Klara Perko u aktualnoj sezoni showa "Ljubav je na selu" boravi kod farmera Ivice. Na njegovu farmu je stigla kao iznenađenje, ali njihov odnos očito nema budućnosti, što je Klara dala naslutiti novim izjavama. - Više nemam namjeru boriti se za Ivicu jer nije moj lik. On je drag, on je fin, a nikako mi ne paše u onom smjeru života koji ja želim živjeti - prenosi RTL izjavu od Klare koja je s Ivicom raspravljala o ljubavnom životu. Ostale kandidatkinje su zaključile kako Ivica stalno tjera Klaru od sebe i često joj zna odbrusiti. Kada se Klada pojavila na njegovom imanju Ivica nije bio pretjerano oduševljen. - Mislio sam da nije uopće cura za farmu, nego da je neka vizažistica od voditeljice Anite - rekao je tada. Klara je bila malo razočarana što je nije prepoznao i rekla mu je: Došla sam samo radi tebe iz Njemačke.

Klara Perko publici se predstavila i u showu 'Gospodin Savršeni', nakon čega je sudjelovala i u 16. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Prije i tijekom tog perioda na sebi je radila nekoliko estetskih zahvata, a sada progovorila je i o tome koje dijelove tijela je nadograđivala i zašto. - Nos sam operirala jer sam imala problema s disanjem i naravno usput sam napravila korekciju nosa i usne, što je normalno – fileri i botoks. Na tijelu ništa nisam operirala, grudi su mi prirodne - otkrila je Perko.

Ona se svojim izgledom često hvali na društvenim mrežama, na kojima nerijetko pozira u izazovnim izdanjima. Također kaže kako savršen izgled lica može zahvaliti kozmetičkim zahvatima koje obavlja u jednoj njemačkoj klinici. Prilikom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' Klara je u nekoliko navrata naglašavala kako je u njezinoj borbi za muškarca jedan od glavnih aduta izgled. - Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor - ispričala je.

Podsjetimo, Klara je nedavno priznala kako je bila u ljubavnom odnosu sa oženjenim muškarcem. - Imala sam dečka, no više ga nemam. Bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio - priznala je.