Karmela Vukov Colić vratila se iz tirkiznog raja:I ovdje možete boraviti za cijenu ljetovanja u nekom boljem jadranskom hotelu

Tirkizni raj na zemlji najkraći je i po mnogima i najbolji opis Maldiva, otočne država u Indijskom oceanu koja se sastoji od oko 1200 pješčanih otočića. Ovaj komadić raja za svoj obiteljski odmor s kćeri Reom i sinom Noom odabrala je i voditeljica Karmela Vukov Colić i s nama je podijelila dojmove sa svog putovanja. Iako većina za odmor na Maldivima bira resorte, Karmela je htjela doživjeti drugu stranu ovog otočja koja nije zatvorena unutar hotelskih kompleksa i, sudeći prema njezinoj priči, odabir atola Maafushija bio je pun pogodak.

– Mi smo se u Maldive apsolutno zaljubili! Ne one izolirane, zatvorene u hotelski kompleks, već one pune širokih osmijeha, mahanja u prolazu, ulica na kojima se lokve nakon kiše začas zatrpaju s nekoliko tački pijeska, a momci zaduženi za vodene sportove navečer se čarolijom promaknu u lokalni band… Evo nekoliko faktografskih podataka: od 1200 maldivskih otoka tek ih je šestina naseljena. Maafushi je dug malo više od 1200 i širok malo više od 250 m, jedan je od većih naseljenih otoka. Nisam željela boraviti u nekom zatvorenom resortu – to mi se činilo dosadnim. Volim susresti ljude, razgovarati s njima, upoznati njihove običaje, a Maafushi je kao stvoren za to. Uz to, jer je sva infrastruktura na korištenje i stanovništvu, cijenama je puno prihvatljiviji – ne skrivajući oduševljenje govori nam Karmela. Jedna od atrakcija koje ovaj raj na zemlji nudi je i plivanje s morskim psima, za što nemaju svi hrabrosti, ali Karmela se upustila u ovu avanturu. – Nije mi bilo svejedno. Bilo ih je dvadeset-trideset. Ali Noa je hrabro skočio među njih i što mi je onda preostalo?! Iako su mnogi od tih morskih pasa bili veći od čovjeka, zapravo su bezopasni – kaže i hvali nam božanstvene slike tamošnjeg podmorja. – Indijski ocean obožavam! Zbog topline, zbog tih divnih bijelih plaža i koraljnih grebena punih egzotičnog života. Roneći susrećete ribe najdivnijih boja i najmaštovitijih oblika, kornjače, mante, dupine… – opisuje voditeljica koju ćemo i ove jeseni gledati na Laudato TV-u u emisiji “Kuhinja svete Hildegarde”. Istraživanje gastroponude voditeljica ne propušta na svojim putovanjima i kao vrsna kuharica uvijek skuplja nove ideje za svoja jela, možda i za neku od sljedećih kuharica koje će napisati, a nama je ispričala kako se na otočiću na kojem je bila ne toči alkohol, ali gastronomska ponuda je zato vrhunska i po njezinu guštu.

Foto: instagram

– Pa i to je bilo novo iskustvo – biti u baru u kojem nema ni kapi alkohola! Ali zato ima predivnih sokova od svježeg voća (ananas i piña colada su mi omiljeni) i čitav niz toplih i hladnih napitaka (frappucino od kave i sladoleda ili ferrero kava su top!). Svi restorani u kojima smo jeli bili su odlični, jela od morskih plodova i indijska kuhinja su nam posebno dragi, a na otoku je i mala pekara u kojoj Suzi, uz kruh, svakodnevno priprema banana bread, brownie, donate, kolače s ananasom i slana peciva punjena ribom ili piletinom – slikovito nam opisuje gastronomske divote s Maafushija. Putovanja tijekom pandemije koronavirusa donijela su neka nova pravila i uvjete koji se razlikuju od zemlje do zemlje u koju putujete, a što je sve potrebno za ulazak na Maldive, ispričala nam je Karmela. – Strah je najveća od svih pandemija. Držim da se ne treba bojati, ali ni da razuma i opreza ne smije nedostajati. Za ulazak na Maldive morate imati negativan PCR test i popuniti online formular njihova ministarstva zdravstva. Ako (što nama nije bio slučaj) idete na otok na kojem je procijepljenost stanovništva manja od 70%, morat ćete priložiti i potvrdu o cijepljenju. Na odlasku se ponovno morate testirati. Pokaže li se pozitivan rezultat, cijeli se otok zatvara – veli.

Na Maafushiju živi manje od 3000 stanovnika, a zanimljivo je da se na otočiću nalazi i zatvor koji je najveći na ovom otočju, a bio je dom i brojnim tamošnjim političarima. – Kako rekoh, to je jedan od najvećih otoka. Osim na Maafushiju, ako se ne varam, zatvor postoji još samo u glavnom gradu, Maleu. Istini za volju, to nas nije puno diralo – često smo prolazili kraj njega i nikad nismo imali osjećaj nelagode. I taj zatvor nekako izgleda dobro – uredne ceste, cvijeće i zelenilo, nasmiješeni čuvari i čuvarice… – govori nam Karmela. Turizam je na ovom otoku zaživio tek zadnjih desetak godina, a prije turizma lokalno stanovništvo uglavnom je živjelo od ribarenja. S vremenom se to promijenilo i u zadnjih nekoliko godina stvorili su malu turističku oazu iskoristivši već ono što im je priroda dala – predivne plaže, magično podmorje i klimu i sve to je dostupno i onima koji si ne mogu priuštiti boravak u elitnim resortima po kojima su Maldivi poznati.

Foto: instagram

– Maldivi su pojam elitnog turizma. Ali postoje mjesta poput Maafushija, gdje stvarno možete boraviti za cijenu ljetovanja u nekom boljem jadranskom hotelu. Ručak u restoranu platit ćete desetak dolara po osobi, koktel oko pet dolara. Uz to, razdoblje je kišnog monsuna pa je i turista manje. Kad kažem kišni monsun, zapravo govorim o dva pljuska u devet dana, malo više oblaka i malo više vjetra, ali temperatura i dalje oko 30 u zraku i 28 u moru. Nama je bilo izvrsno, toliko dobro da ćemo se na “sunčanu stranu života” (kako kaže jedan od maldivskih slogana) prvom prilikom vratiti – obećava Karmela kojoj će do povratka na Maldive ostati brojne uspomene koje je ovjekovječila tijekom nekoliko dana boravka na ovom otočju, a sigurno neće zaboraviti ni dupina koji je na odlasku tri puta izronio uz brod kojim se Karmela s obitelji odvezla do zračne luke.

