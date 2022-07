Josipa iz 'Gospodina Savršenog' iskreno o novoj ljubavi: 'Ako me želi zadiviti, može to napraviti prstenom'

Kandidatkinja treće sezone showa ''Gospodin Savršeni'' Josipa Lauš nije osvojila srce ''Savršenog'' Tonija, ali pronašla je ljubav nakon showa, čime se prije nekoliko mjeseci pohvalila na Instagramu.

Da nije u pitanju samo prolazna afera dokazala je i činjenicom da već živi sa svojim odabranikom, a iako njegov identitet još uvijek drži u tajnosti, otkrila je da su razgovarali o braku.

- Naravno da smo pričali o tome i da nam je to nešto što oboje želimo u neko dogledno vrijeme. Tek smo počeli živjeti zajedno, za sada nam ide dobro, ponekad ga želim malo zadaviti, ali to je normalno u vezi kako sam čula. On mene ne želi zadaviti jer sam savršena žena. A ako me želi zadiviti, može to napraviti prstenom - rekla je Josipa za RTL.hr

Inače, Josipa je početkom svibnja s pratiteljima podijelila kako je pronašla ljubav.

- Za mene je ovo bila velika avantura i nakon godinu dana mogu vam samo reći da mi nije žao ni sekunde što sam se upustila u tako nešto. Ova žena danas živi punim plućima, promijenila je mnogo toga a opet ostala je čovjek. Ono najvažnije je da ju netko voli onakvu kakvu ste je imali prilike upoznati u ovih nekoliko tjedana- započela je objavu Josipa te otkrila kako ima novu ljubav.

- Ova žena je pronašla ljubav i želim mu ovim putem poručiti: Hvala ti što me voliš i postojiš - napisala je Josipa uz fotografiju na kojoj pozira u dugoj crnoj, koju je nosila na dan kad je napustila show.

'Divno je pročitati ove retke. Sretno i uživaj u svakom trenutku, divna si'', ''Ipak neko tako savršen nije bio za tebe, ti si zaslužila još savršenije'', ''Sve se događa s razlogom'', ''Koliko mi je drago zbog tebe'', ''Svu sreću ti želim'', ''Drago mi je da si sretna i voljena'', ''To i zaslužuješ'', poručili su joj pratitelji.

