Alen Vitasović: 'Još se teško nosim s problemima, a ti koji mi se rugaju su gori od mene'

Punih 30 godina nakon što su počeli suradnju na kultnom singlu "Ne moren bez nje" istarski glazbenici Alen Vitasović i Livio Morosin ponovno su zajedno, ovaj put u duetu "Dopri oči". Radi se o četvrtoj pjesmi koju Alen Vitasović potpisuje s Marcom Grabberom i Ivanom Arnoldom, a za razliku od prijašnjih suradnji s Livijem, sada je on napisao pjesmu, a Livio samo pjeva.

- Pjesma govori o tome da treba izići iz mraka i doći na svjetlost. Ja sam poput ptice Feniks, imao sam uspona i padova i uvijek sam se uspio dignuti. Kad smo je napravili nedostajao nam je jedan dio i sjetili smo se Livija, koji je to odradio dirljivo i fino, u svom stilu. On je samo gost u mojoj pjesmi, što ne znači da nećemo ponovno raditi zajedno. Nakon što smo prekinuli suradnju, stalno Liviju govorim da je moramo nastaviti. On mi je najdraži autor, razumije moj senzibilitet i jako se dobro slažemo. Rekao je da ima nekoliko pjesama za mene i ponovno ćemo surađivati - kazao nam je Alen koji je prezadovljan suradnjom s Grabberom i Arnoldom.

- Grabber je vrhunski producent, a živi u mojem selu Orbanićima, što je fascinantno. Osvježili su mi karijeru, a odmah prvom suradnjom napravili smo hit "Oštarije su mi zaprli". Ta je pjesma pokrenula cijeli projekt i u planu je novi album - kaže Vitasović. Za pjesmu "Dopri oči" sniman je i atraktivan videospot na štinjanskoj utvrdi Punta Christo, u režiji Danijela Bartolića i Marijane Banko. U njemu Alen glumi zatvorenika.

- Još 1995. snimao sam u zatvoru spot "Gušti su gušti". Poanta priče je da bježim od teških situacija i muke, da iziđem na sunce i otvorim oči i idem dalje hrabro i jako - veli Alen i dodaje da generalno u svom životu ne bi ništa mijenjao.

- Uvijek sam isti, bez obzira na to radilo se o uspjesima ili padovima. Ponosim se da nikad nisam glumio, nego sam bio ili idiot ili pametan. Samo mi je bitno da imam dvoje djece koja su zdrava i poštena, a ja sam 40 godina na pozornici. Imam kontinuitet, nikad se nisam predao, veliki sam borac - kaže Alen koji je uvijek iskreno govorio o svojim problemima.

- Netko mi se podsmjehuje, netko ruga, a ti koji se rugaju su oni gori od mene, koji imaju velike komplekse i nisu napravili ništa. Još uvijek se teško nosim sa životnim problemima, kao i svaki drugi čovjek. Radije sam priznao da sam se liječio od alkohola, ali sam bar poduzeo neke mjere da zaštitim sebe, svoju obitelj, karijeru i zdravlje. Uspio sam, i danas s 55 godina me nije sram da sam tražio pomoć. Mnogi to ne traže - iskreno će Alen koji se fizički još nije potpuno oporavio nakon što je lani prebolio težak oblik korone.

- Svaki tjedan nastupam pred nekoliko tisuća ljudi i ne mogu stajati na nogama više od dva sata. Nemam snage u tijelu, to me jako poremetilo. Liječnici su mi rekli da će to uvijek ostati u meni, no ne predajem se. Pozornica je moj život. Neću reći da ću na njoj umrijeti, no nemam drugog izbora nego pjevati dok sam god živ - dodao je glazbenik koji će, nakon dvije odgode, 1. travnja nastupiti u zagrebačkom klubu Sax. Tom se koncertu posebno veseli. Nedavno su svi mediji prenijeli i da je na jednom koncertu dobio u glavu - oradu. Alen je to doživio kao šalu.

- To su bile maškare u Kastvu kraj Rijeke. Orada je doletjela iz mraka, nisam vidio tko ju je bacio. Uvjeren sam da nije bilo namjere da me netko ponizi ili povrijedi, bila je to zafrkancija. Znam te ljude i njihov mentalitet, kada imaš masku lakše ti je. Na pozornici je bila moja supruga Eleonora koja radi na ribarnici. Odmah mi je rekla da je to orada iz uzgoja koja ne valja ništa. Onda sam im rekao da kada već bacaju, bace zubaca ili brancina, ili bar pršut. Sve sam okrenuo na šalu, čak je i ispala reklama za mene - smije se Alen koji je komentirao i Let 3 i njihovu pobjedničku pjesmu s Dore "Mama ŠČ".

- Neki su mediji potpuno krivo shvatili što sam komentirao. Mrle, Prlja i ja smo prijatelji, nedavno smo snimili i jedan duet. Rekao sam da je pjesma ružna za čuti jer su svašta ubacili unutra. Kada to čuju moja mama ili baka, njih je strah toga. No, kompletna pjesma i njihov stajling su remek-djelo. Još prije mjesec dana sam znao da će pobijediti na Dori. Uvjeren sam da će biti među prvih pet na Euroviziji, a možda čak i prvi, no to je teško jer na tom natjecanju i politika igra ulogu. Pjesma ima lijepu poruku, antiratna je, premda neki naši ljudi nisu to shvatili - kazao je Vitasović, koji je nekoliko puta nastupao na Dori, a posebno se pamti pjesma "Ja ne gren" 2000. godine. Pjesma je kasnije postala hit, no te je godine pobijedio Goran Karan s "Ostani", a dobre pjesme imali su i Vanna, Giuliano, Teens, Severina...

- "Ja ne gren" bila je savršeno napravljena baš za Europu i uvjeren sam da bih dobro prošao. Karan je odličan pjevač, no takvih balada ima na stotine u Europi. Više se ne želim natjecati na Dori i festivalima, imam svoju karijeru, bitni su mi koncerti i publika. Festivali su više za mlađe izvođače. Moguće je i da odem na Melodije Istre i Kvarnera, samo da bih pomogao festivalu, ne sebi - zaključio je Alen.

