Miljani se ne sviđa Manuela: 'Ona mi je baš napadna i nema neko lijepo ponašanje'

Miljana je još jučer svojom pojavom izazvala reakcije ostalih sudionika showa, a prije nego što su donijele odluku za današnju ceremoniju, djevojke su popričale i o novoj članici njihove ekipe. Manuela je pokrenula temu o Miljani, želeći čuti kako su je ostale djevojke doživjele. Iako je imala predrasuda da si Marko A. i Miljana nikako ne odgovaraju, Hedviga je primijetila da su skladni te da se oko svega dogovaraju. „Mislim da Miljana nije baš jednako prihvaćena od svih cura, a i sama Miljana je prema nekim curama imala bolji pristup dok je druge ignorirala pa možda zato nije sjela svim curama jednako“, komentirala je Andrea, a Lorena dodala: „Manuela i ja osjećamo neku čudnu vibru s njezine strane da nešto ne štima - ili da se ne predstavlja kakva je ili da su tu neke krive namjere, ne mogu reći što, ali ima nešto, osjeti se jako.“

Ubrzo im se pridružila im se i sama Miljana i rekla: „Ne osjećam istu vibraciju od svake djevojke. Neke su mi dosta iskrenije, a neke se pokušavaju izboriti za pažnju pa im smeta što smo mi sada u centru pažnje i pokušavaju nam ukrasti show.“ Zanimalo ju je kakav su dojam oni ostavili drugima, na što joj Manuela rekla kako da nema nikakav dojam jer nije još konkretno pričala s njima. „Ona mi je baš napadna i nema neko lijepo ponašanje“, zaključila je Miljana.

Danas bi parovi pred stručnjacima trebali pokazati koliko su napredovale njihove veze, a hoće li taj razgovor ublažiti napetost među svima ili će se dogoditi upravo suprotno - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

Podsjetimo, u jučerašnjoj epizodi smo vidjeli da se čim su se Miljana i Marko A. maknuli iz prostorije, odmah pokrenuo razgovor o njima. Dariju i Marku se ne sviđa Miljanina ekstravagancija, ali Petri i Loreni je baš to ono posebno kod nje.

''Ona je osoba koju voliš ili ne voliš, nema između. Ili će biti – ne podnosim je ili mi je super'', složili su se, dok su zaključili kako je Marko A. dosta uvredljiv. Miljana s Markom A. također komentira ostale kandidate. Stefan joj je kao ''slika bez tona'' i previše pasivan, a posebno joj se nije svidjela Manuela zato ni ne pokušava gledati u smjeru u kojem ona sjedi.

''Čini se dosta invazivna, pretenciozna i željna pažnje'', komentirao ju je Marko A.''Mislim da im smeta što odskačemo. Na svadbi su nas malo iskrenije podržali, sad im već malo smeta'', rekla je Miljana.

''Što god da su oni imali, mi smo to promijenili. Ako je to bila harmonija, mi smo je uzburkali. Prilično smo preuzeli pažnju'', rekao je Marko A. Kad su se svi ponovno okupili oko stola, Lorenu su zanimali stavovi Marka A. o nejedenju mesa. Time je nenamjerno i nesvjesno potaknula raspravu kandidata i trzavice jer on nije htio ulaziti u detalje svojeg odabira i načina života.

''Govori da ne nameće stavove, ali ako si suprotnog mišljenja, on se nađe uvrijeđen… I onda se trudi pronaći neki lijep način da ti nametne taj svoj stav'', smijao se Dario. A nakon večere, bilo je vrijeme i za dojmove. Stefanu je danas bilo dosadno, a Loreni jako zanimljivo jer je puno ispitivala Marka A. koji joj je intrigantan. Na Marka A. najveći dojam ostavila je Lorena jer ima osjećaj da čim se on pojavi, odmah joj se lice ozari.

