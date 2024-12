Jeremy Clarkson razočaran radom svog puba, tvrdi da su ga pokrali: 'U jednom danu nestale su 104 čaše!'

Bivši voditelj emisije Top Gear Jeremy Clarkson otkrio je kako njegov nedavno otvoreni pub The Farmer's Dog u Oxfordshireu posluje s velikim gubicima, unatoč velikoj posjećenosti. U svojoj kolumni za The Sunday Times, Clarkson je detaljno opisao niz problema s kojima se suočava, nazivajući cijeli pothvat "potpunom katastrofom".

Najveći problem predstavljaju krađe čaša za pivo: - Ljudi kao da misle da imaju pravo odnijeti čašu u kojoj im je posluženo piće. Prošle nedjelje nestale su 104 čaše - požalio se Clarkson. Ove krađe dodatno opterećuju već ionako visoke operativne troškove.

Pub se suočava s nizom značajnih troškova: 31.500€ mjesečno za upravljanje parkiralištem i prometne redare, 117€ dnevno za gorivo generatora, 470€ tjedno za grijanje terase, uz dodatne nepredviđene troškove za održavanje i popravke.

- Gosti dolaze, s tim nemamo problema. Ali pretvoriti njihove posjete u profit gotovo je nemoguće - ističe Clarkson. Unatoč punim stolovima i dobrim kritikama gostiju, posebno za kvalitetu hrane i atmosferu, pub se bori za opstanak.

Dodatne poteškoće pojavile su se u predbožićnom razdoblju. Clarksanova partnerica Lisa organizirala je večer s guščetinom koja nije polučila očekivani uspjeh, a od naručenih 40 purica uspjeli su prodati samo pet.

Usprkos svim izazovima, Clarkson ostaje optimističan: - Pub je topao, ima vatru, osoblje je prijateljsko i mlado. To je pravi, tradicionalni pub. Što znači da ćete ga vi voljeti, a ja ću izgubiti bogatstvo i dobiti kožnu bolest od stresa njegovog vođenja - napisao je voditelj.

Ova situacija odražava šire probleme s kojima se suočava ugostiteljski sektor u Velikoj Britaniji, gdje mjesečno zatvara preko 50 pubova. Međutim, Clarksonov pub i dalje privlači posjetitelje, dijelom i zbog njegove televizijske popularnosti i veze s njegovom uspješnom serijom "Clarkson's Farm".

Podsjetimo, prije dva mjeseca Clarkson je u svojoj kolumni za The Sunday Times otkrio da je bio podvrgnut hitnoj operaciji srca uslijed 'iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja'. Nakon što su ga dovezli u vozilu hitne pomoći, omiljenom Britancu liječnici u bolnici su dijagnosticirali začepljenu arteriju te ga odmah operirali. U svojoj kolumni napisao je da su ga dani dijelili od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. - Nisam doživio srčani udar, no da nije tako izgledalo, nikad ne bih bio hospitaliziran - stoji u tekstu. Prve probleme Clarkson je primijetio za vrijeme plivanja u Indijskom oceanu, kada se počeo osjećati loše do te mjere da se nije mogao popesti stepenicama bez tuđe pomoći.

Ovaj 64-godišnjak se zatim vratio u Veliku Britaniju, gdje je osjetio bolove i peckanje u lijevoj ruci, popračene stezanjem u prsima. U trenutku kad više nije mogao ignorirati simptome, odvezen je u bolnicu John Radcliffe u Oxfordu. Ondje su otklonili mogućnost srčanog udara i voditelju ugradili stent. Već sljedeće jutro vratio se kući i krenuo pisati kolumnu, u kojoj se također zahvalio zdravstvenom osoblju spomenute bolnice.

