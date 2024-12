Raskošna kuća i put u Pariz: Koliko je bogata obitelj McCallister iz blagdanskog klasika 'Sam u kući'?

Upravo je na to pitanje prošle godine pokušao odgovoriti New York Times. Prema ekonomistima iz Federal Reserve Bank of Chicago, koja je surađivala s njima u istraživanju, 1990. godine, kada je film izašao, svega 1 posto obitelji u Chicagu moglo si je priuštiti kuću u kojoj živi obitelj McCallister. Za nju bi morali imati godišnji prihod od 305.000 dolara, odnosno 665.000 dolara 2022. godine, navodi People.