Jelena Perić prekinula zaruke s hrvatskim nogometašem s kojim ima sina, pa obrisala sve zajedničke fotografije

Influencerica koju su gledatelji imali priliku gledati u showu 'Ples sa zvijezdama' Jelena Perić, prekinula je zaruke s ocem svog sina Tea, bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem, piše Story. Jelena i Igor su se zaručili 2019. godine dok je Jelena bila trudna, a sada je obrisala sve zajedničke fotografije na profilu. Par se više ne prati na društvenim mrežama, a razlog prekida je navodno nedostatak razumijevanja i podrške posljednjih mjeseci.

Jelena je jednom prilikom ispričala i kako su reagirali kada su saznali da je trudna.

- Sjela sam i počela se nekontrolirano smijati, a njemu nije bilo jasno što se događa. Samo sam izvukla test i on je rekao: 'Nema šanse', a onda se i on počeo smijati. Smijali smo se kao ludi i plakali i smijali se, bila je to eksplozija emocija - kazala je tada.

Inače, ona je i prva Hrvatica koja je na Instagramu dosegnula brojku od milijun pratitelja, i to zahvaljujući svojim make-up tutorijalima, kojima je s vremenom izgradila pravi biznis.

U 'Plesu sa zvijezdama' Jelena se natjecala s Markom Mrkićem, a tijekom showa slavila je i rođendan. Tada je u organizaciji iznenađenja za nju sudjelovao i njezin sad bivši zaručnik, a par se i poljubio pred kamerama.

