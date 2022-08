Bivša supruga Arnolda Schwarzeneggera šokirala izgledom: 'Što je učinila s licem, bila je tako lijepa'

Bivša supruga glumca Arnolda Schwarzeneggera, Maria Shriver snimljena je u šetnji Los Angelesom bez trunke šminke i u opuštenom izdanju. Maria je uživala u lijepo vremenu, no nakon što su se fotografije proširile društvenim mrežama brojni obožavatelji ostali su iznenađeni njezinim novim, neprirodnim izgledom.

''Što je Maria Shriver učinila svome licu?'', ''Strašno'', ''Bila je tako lijepa'', ''Netko je ovu fotografiju morao fotošopirati'', ''Previše filera'' , ''Wow, ovo kao da nije ona'', ''Nisam ovo očekivala'', samo je dio komentara.

WHAT DID MARIA SHRIVER DO TO HER FACE?



Scary look pic.twitter.com/5Nnhik0jWX