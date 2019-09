Jedna od najljepših Hrvatica očekuje prinovu, zna se i spol djeteta

Iako vješto skriva svoj ljubavni život od očiju javnosti, čini se kako manekenka i televizijska voditeljica Iva Jerković s dugogodišnjim dečkom Josipom Antićem očekuje svoje prvo dijete.

Kako doznaje Story, 38-godišnja Iva već je tri mjeseca u drugom stanju. Lijepu vijest je potvrdila i jedna njezina bliska prijateljica.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Istina je da je Iva trudna sa svojim dugogodišnjim partnerom Josipom Antićem. Vijest o trudnoći razveselila je kako njih, tako i njihove bližnje. Par čeka curicu, a Iva se jako veseli novoj majčinskoj ulozi u svom životu – otkrila je prijateljica. Jerković sretnu vijest još uvijek nije potvrdila.

Jedna od najljepših Hrvatica uvijek je bila tajanstvena kada su u pitanju muškarci i njezine ljubavne veze. S poduzetnikom Antićem povezuju je više od 15 godina, no službeno nikada nisu potvrdili svoju vezu. U jednom je intervjuu prije dvije godine otkrila da je doživjela osjećaj koji malo tko osjeti.

– Voljela sam jako i bila sam voljena u životu, imala sam filmsku ljubav o kojoj svi maštamo. Imala sam svoju ‘Bilježnicu’ (najljepši ljubavni film), onaj potpuni trenutak sreće koji me godinama držao, koji malo tko osjeti u životu, i na tome mogu biti zahvalna. Hoće li to ostati jedina ljubav u mom životu ili ću je opet osjetiti, to ne znam. Jedino što mogu reći jest da sam je imala i da je to najljepši osjećaj što jedna žena ili muškarac mogu osjetiti – rekla je tada Jerković.