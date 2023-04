Janko Popović Volarić o drami s darom obožavateljice: 'Možda sam zahvaljujući frendu živ'

Glumca Janka Popovića Volarića (43) mnoge dame smatraju najzgodnijim neženjom u Hrvatskoj, a on je sada progovorio o incidentu s jednom obožavateljicom koja mu je za rođendan napravila tortu.

– Jednom sam, to se sjećam, dolazio s nekog snimanja jako umoran i čekala me torta ispred ulaza u kuću. Bio sam strašno gladan i umoran i na telefonu s frendom, a on je krenuo vrištati. Rekao mi je da se ne zna što je u torti, da se smirim. Krenuo je zalogaj, frend me spriječio, a ja sam sada možda zahvaljujući frendu živ – prisjetio se Janko ovog događaja za InMagazin, a pričao je i o svom privatnom životu. Tako se dotaknuo i teme ljubavi.

– Sretan sam, sretan sam i sve je dobro – kratko je rekao.

Inače, glumca smo imali priliku gledati u žiriju Supertalenta, a prije početka prošle sezone povukao se zbog drugih obaveza. U ovom intervjuu otkrio je i nedostaje li mu ovaj show.

– Taman su bile te četiri sezone. Mislim da je bilo taman, da malo to osvježi – rekao je.

Podsjetimo i da mali broj Jankovih obožavateljica zna kako je Janko bio u braku. Naime, glumac je bio s glumicom i scenaristicom Jelenom Veljačom, a rastali su se 2012. godine. Prije toga, još kao 18-godišnjak, postao je otac sina Davida koji se danas bavi televizijskim poslom.

– S 18 godina dobio sam sina tako da je to stvarno ono... dijete je imalo dijete. Bili smo jako mladi, vrlo brzo smo se rastali tako da tu veliku krivnju nemam. Žao mi je što mi dijete nije raslo onako kako si svi mi to zamišljamo, ali tu nije bilo ratova koji dokazuju meni da sam ja super tip i super tata ili njoj. Tu uopće nitko nije bio najbitniji, odnosno on je bio najbitniji. Rastava ne treba biti toliko strašna ako ljudi gledaju prvo djecu – kazao je glumac o vezi u kojoj je dobio dijete.

Prije nekoliko godina podijelio je i fotografiju nastalu na setu na kojoj je pozirao sa sinom, a progovorio je i o njihovu odnosu.

– Mi nismo prijatelji, on ima svoje, a ja imam svoje prijatelje, zna se tko je tko, ali se jako dobro slažemo – rekao je tada Janko u jednom intervjuu o njihovu odnosu.

