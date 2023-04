Brian Cox iz 'Nasljeđa': 'Serija mi je promijenila život, a što sam stariji, sve se manje izražavam riječima'

HBO-ova serija “Nasljeđe” pravi je hit. Prema komentarima na društvenim mrežama, čini se da je gledaju apsolutno svi, pogotovo zato što je ova četvrta sezona ujedno i zadnja – što nije uobičajeno s dramskim serijama ove kuće, pogotovo onima koje poluče ovakav uspjeh i interes. U “Nasljeđu” je riječ o superbogatoj obitelji Roy, čiji je patrijarh Logan moćan medijski mogul, a njegova djeca cijelo se vrijeme natječu i za njegovu ljubav i prihvaćanje, a ne samo novac i moć koje bi nakon njegove smrti mogli naslijediti.

Slobodniji čovjek

Dinamika ove obitelji potpuno je nerazumljiva mnogima jer običnom čovjeku teško je zamisliti što znači biti toliko privilegiran i imati takav utjecaj. No jasno je da se to događa i u stvarnom svijetu pa su njihove obiteljske intrige vrlo vjerojatne, zbog čega puno gledatelja zanima psihološki aspekt likova serije. Naravno, jedan od onih koji svojom pojavom na ekranu plijeni posebnu pažnju upravo je Logan Roy, glava obitelji, kojeg glumi škotski glumac Brian Cox. Prije početka četvrte sezone Brian je otkrio što se događa s njegovim likom koji je na kraju prošle sezone svoju kompaniju trebao prodati Lukasu Matssonu, direktoru tvrtke GoJo, kojeg glumi Alexander Skarsgård.

– Logan traži nasljednika. On stvarno želi da firmu Waystar Royco preuzme netko od njegove djece. Oni su njegova Ahilova peta. Voli svoju djecu, da ih ne voli, bio bi puno slobodniji čovjek. Ali on ih voli bez obzira na to što ga oni uvijek razočaraju svojom pohlepom.

Brian je kazao i da je Logan temperamentan i mizantrop.

– Mislim da je postao mizantropom jer je bio zlostavljano dijete. Zbog toga ne može funkcionirati normalno.

Gledatelji će se sjetiti kako je Logan u prvoj sezoni u jednoj vrlo jakoj sceni izašao iz bazena, a na njegovim leđima moglo se vidjeti gomilu velikih ožiljaka, kao da ga je netko mlatio bičem, no u seriji nisu potpuno razjasnili njegovo djetinjstvo niti direktno rekli što mu se dogodilo, već samo natuknuli da je postojao nekakav zločesti ujak.

Cox je objasnio i zašto misli da Loganu više odgovara Matsson kao nasljednik nego netko od njegove djece.

– Podsjeća ga na to kakav je bio kao mladić. Osjeća da bi posao bio siguran u njegovim rukama. Cijelo vrijeme mislio je da bi to mogao biti netko od njegove djece i to je htio, ali nitko od njih nije se pokazao dostojnim. Svi su ga užasno razočarali.

Zbog toga se za emocionalnu potporu okrenuo Tomu Wambsgansu, suprugu svoje kćeri Shiv.

– Logan je svjedočio tome da Shiv zlostavlja Toma i posljedicama tog zlostavljanja. Tom je seosko dijete iz Minnesote, došao je u New York u kompaniju i bio je malo naporan... No postojali su neki trenuci u kojima se Wambsgans brinuo za Logana, a nitko se nikada nije brinuo za Logana, ali Tom jest. Dao mu je pažnju.

Iako puno gledatelja nije vidjelo Toma kao budućeg šefa, Brian kaže da ga Logan vidi i da mu želi dati povjerenje koje zaslužuje. Zbog toga kako se njegova djeca ponašaju treba mu neki saveznik u obitelji.

– Tom prolazi kroz agoniju iako se to možda ne vidi, pogotovo zbog svog kompliciranog odnosa s rođakom Gregom kojeg glumi Nicholas Braun.

Deset epizoda

Glumac je otkrio i da mu je ova serija promijenila život.

– Velike su se promjene dogodile. Pogotovo zato što je Logan takav nevjerojatan lik. Što sam stariji kao glumac, više kažem onim što ne izrazim riječima. Mislim da je Logan zbog toga jako tajnovit lik bez obzira na to što je neugodan i uvijek ima krv na umu. No još uvijek postoji nešto što o njemu nismo otkrili. Četvrta i ujedno posljednja sezona HBO-ove serije “Nasljeđe” (Succession) imala je premijeru 27. ožujka na streaming platformi HBO Max.

U novoj sezoni, koju čini deset epizoda, sve se više bliži prodaja medijskog konglomerata Waystar Royco tehnološkom vizionaru Lukasu Matssonu. Izgledi za ovu seizmičku prodaju izazivaju egzistencijalnu tjeskobu i obiteljske razmirice među Royevima dok predviđaju kako će njihovi životi izgledati nakon što se posao sklopi. Slijedi borba za moć dok obitelj odvaguje budućnost u kojoj je njihova kulturna i politička težina ozbiljno ograničena.

Prve tri sezone ove hit-serije dostupne su na HBO Maxu, a do sada su dobile ukupno 48 nominacija za Emmy te 13 tih nagrada, uključujući i kategoriju najbolje dramske serije.

