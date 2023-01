Jane Fonda (85): Nakon kemoterapije brzo sam gubila snagu i morala sam se odreći vježbanja

Glumicu Janu Fondu (85) ove godine publika će gledati u čak tri filmska ostvarenja, a premijera prvog Fondinog filma u ovoj godini zakazana je za početak veljača i riječ je o filmu "80 for Brady" u kojem glume i Rita Moreno, Sally Field i Lily Tomlin.

- Čak ni na vrhuncu svoje karijere - kad god je to bilo, a pretpostavljam da sam na nekom vrhu bila 70-ih godina - nikad nisam snimila tri filma u jednoj godini. Dakle, poprilično sam sretna što sam to ostvarila - rekla je glumica u intervju koji je dala za siječanjsko izdanje magazina The Hollywood reporter.

Iza Jane je težak period jer joj je prije nekoliko mjeseci dijagnosticiran ne-Hodgkinov limfom i o tome je u rujnu putem društvenih mreža obavijestila svoje pratitelje i rekla kako je krenula s kemoterapijama. Navela je tada da je ovo "vrlo izlječiv" oblik limfoma te da 80 posto ljudi preživi, zbog čega se osjeća sretnom. U prosincu prošle godine, nekoliko dana prije svog 85. rođendana od liječnika je saznala pozitivne vijesti.

- Prošli tjedan moj mi je onkolog rekao da je moj rak u remisiji i da mogu prekinuti kemoterapiju - napisala je u objavi na društvenim mrežama. U intervju za Hollywood reporter priznala je kako su joj zadnje dvije kemoterapije bile teške, a najgore joj je bilo što je kao velika zaljubljenica u vježbanje morala staviti po strani svoje uobičajene treninge koje redovito ima s privatnim trenerom. - To me jako pogodilo, jer sam aktivan tip i nikada nigdje ne idem liftom, ali nakon kemoterapije brzo sam gubila snagu i nisam se mogla popeti stepenicama nigdje pa sam koristila lift. Jednostavno nisam imala energije, na primjer obično u planku mogu izdržati nekoliko minuta, ali kemoterapija me iscrpila i jedva bih izdržala i 30 sekundi u planku - priznala je u intervju.

Jane Fonda je zaposlenija i od većine glumica koje su upola mlađe od nje, a to potvrđuju i filmski naslovi u kojima će glumiti ove godine. Nakon premijere filma "80 for Brady" gledat ćemo je u filmu 'Moving On' te u filmu 'Book Club: The Next Chapter', a koji je nastavak uspješne komedije iz 2018. godine u kojem je Jane glumica s Dianom Keaton, Candice Bergen i Mary Steenburgen.

