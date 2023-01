Alen Vitasović: Na koncertu u Kastvu netko mi je bacio ribu u glavu, molim tu osobu da mi se javi

Pjevač Alen Vitasović doživio je neobičnu situaciju tijekom koncerta kojeg je ovog vikenda održao u Kastvu.

- Tisuću mi skalpova!!! U subotu u Kastvu, oko ponoći dok sam pjevao, mi je tip bacio oradu (ribu) u glavu. Još ne vidim razlog ni poantu. Molio bih tu osobu da mi se javi - opisao je glazbenik na svom profilu na društvenoj mreži Facebook što mu se dogodilo. Osoba koja je na pozornicu bacila oradu još mu se nije javila, a ovu situaciju su Vitasovićevi pratitelji komentirali brojnim duhovitim dosjetkama. - Pusti priče, zamisli da je bila škarpina ili pauk. Tko još ide na koncert s ribom i to oradom? Bolje orada nego kašeta srdela - bili su neki od komentara ispod ove objave. U ožujku prošle godine Alen je prebolio koronu i nakon nekoliko dana liječenja kod kuće stanje mu se pogoršalo i dobio je i upalu pluća te je morao potražiti liječničku pomoć i neko vrijeme je proveo u bolnici. U tom periodu najviše mu je nedostajao kontakt s publikom jer je zbog oporavka morao odgoditi sve svoje nastupe koje je imao tog proljeća.

- Bio sam skeptičan prema pandemiji, postavljao sam si brojna pitanja, činile su mi se pretjeranima sve te mjere predostrožnosti, izolacije i ostalo, ali kad me dohvatila - skoro me dokrajčila. Bio sam na podu, gledao sam smrti u oči i sam sebi sam rekao da ne pristajem da tu sad krepam kao pseto. Ne želim biti patetičan, ali stvarno sam pomislio da je još mnogo toga preda mnom i odjedanput se pojavilo - svjetlo. Zato sam se digao, kao što se uvijek dignem. Ne zovu me uzalud feniksom koji se uvijek diže iz pepela - rekao nam je Alen u studenom u Večernjakovom podcastu u kojem je otvoreno govorio i o alkoholizmu.

- U životu sam imao svakakvih perioda i već se zna. Svojevoljno sam išao na liječenja, i bolje da sam to napravio nego da sam padao po cesti. Znam ljude kojima se to događalo i nikad nisu tražili pomoć. Naše društvo dopušta i promovira alkoholizam. Ja sam to na vrijeme shvatio i poduzeo sam neke mjere da to smanjim. Imam pravo popiti jednu do dvije bevande na dan. Ponosim se time da sam potražio pomoć i uspio dalje raditi. - ispričao nam je Alen.

VIDEO Alen Vitasović otvoreno o supruzi, alkoholu, estradi: To što naša djeca slušaju, ja nemam komentara