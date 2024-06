Jakov Sedlar: 'Tim Roth rasplakao je kompletan set, bilo je apsolutno fascinantno'

U Osijeku je pala posljednja klapa na snimanju filma "260 dana" pod redateljskom palicom Jakova Sedlara, po istinitoj priči o dječaku u paklu logora i s velikim imenima u glumačkoj postavi. Snimanje je trajalo 28 dana. Tarantinov miljenik Tim Roth, koji je glumio u tri filma tog slavnog redatelja, posljednji je stigao u Slavoniju, ali i ostavio itekako upečatljiv dojam na čitavu filmsku ekipu.

- Film je čarolija trenutka. Bilo je jako puno teških trenutaka, dilema raznih vrsta, kada bi čovjek i odustao... No, onda se dogode trenuci kada jednom Timu Rothu kažete što želite, snimite sve, a on potom upita može li napraviti nešto svoje za kraj. Pristanete, naravno, a on onda rasplače kompletan set. Napravio je nešto što je zapravo poruka filma, bilo je to apsolutno fascinantno. To je ono što genijalni ljudi poput njega dodaju cijeloj priči. Postoji, isto tako, sedam nota u glazbi i svi kompozitori njima barataju, ali ne zvuče svi jednako. Cijela je ekipa bila zaista sjajna, britanski glumci su božanstveni, međutim, Roth je potpuno izvan kategorije, ostali smo šokirani – ispričao nam je, još pod dojmom, redatelj Jakov Sedlar.

Radnja filma smještena je u okupirani Dalj, malo mjesto nadomak Osijeka, u 1991. i 1992. godinu. Obitelj Gubina, roditelji i četvero djece, zatočena je u logoru, a proživjela je strahote koje je teško opisati. Tim Roth igra odraslog Marijana Gubinu, čije je mučno ratno iskustvo, koje je ispričao u romanu "260 dana", bilo i podloga filma. Druga velika zvijezda je Armand Assante, u ulozi oficira JNA. Obitelj Gubina utjelovili su engleski glumci. Dječaka Marijana glumi talentirani britanski glumac Will Godberg, njegovu majku Mariju igra Camilla Rutherford, dok je Sam Hazeldine u ulozi je oca Hinka. Isabella Dempster prikazala je Marijanovu sestru Nenu, koja je proživjela i najveći pakao. Među glumačkim imenima svakako treba spomenuti i španjolsku glumicu Angelu Molinu koja je u bogatoj karijeri radila i s legendarnim Pedrom Almadovarom.

- Priča je ispričana kroz vizuru i stradanje desetogodišnjeg, nevinog dječaka, on je glavni lik, a mladi Will Godber zaista se odlično snašao u toj ulozi – dodaje Sedlar. Tim Roth pojavljuje se kroz ukupno 17 minuta filma, a Armand Assante nešto kraće. Je li im problem što su u sporednim ulogama?

- Ne, nimalo! Ti ljudi ne dolaze nikada ni samo zbog prijateljstva, ni zbog novca, jer imaju i prijatelja i novca, nego dođu prije svega radi projekta. Scenariji je ključ. Moj sin Dominik napisao je scenarij za "260 dana" i oni su bili njime oduševljeni, odmah su pristali. S Timom Rothom počinje i završava film, on ga zaokružuje i zato je njegova uloga velika – ističe redatelj, dodajući kako je i Roth bio fasciniran cijelom ekipom. Koliko su strani glumci uopće znali o ratu u Hrvatskoj?

- Mnogi su znali dosta, neki nisu znali ništa pa su naučili prije no što su došli u Slavoniju, ali su svi stigli sa znanjem o Domovinskom ratu. Will Gerber pogledao je posljednjih mjeseci, otkako je dobio ulogu, sve što se o ratu u našoj zemlji moglo pogledati, potpuno je posvećen – dodaje naš sugovornik.

Vrlo je to težak fim, reći će Sedlar, prvenstveno zbog same teme, ali kompleksan je i radi velikog broja uloga, ukupno 37, kao i niza lokacija na kojima je sniman. Iako film sam po sebi, kako kaže, rađa nepredviđene situacije, nije bilo ničega što nisu mogli svladati. - Plašio sam se scene kada dječaka Marijana natjeraju da izvlači ubijene hrvatske policajce iz Policijske postaje Dalj. Zaista to surovo, brutalno izgleda, dijete gazi preko krvi, nije to lagan posao, no zaista smo svi lijepo surađivali i odradili smo to bez problema. Mještani u Gorjanima, Punitovcima, Osijeku, Đakovu, gdje god smo snimali, zaista su nam olakšali sitaciju. Imali smo ljude na svojoj strani i to je velika stvar. A s druge strane, imali smo mir u koji smo se vraćali nakon snimanja scena pakla. Ne znam gdje bismo drugdje mogli odraditi ovakav posao u mjesec dana. Mentalitet Slavonaca zaista je divan – ističe Sedlar.

- Sve prijeratne situacije su zapravo idila jer Slavonija je prekrasna, iako nije toliko otkrivena i turistički popularna. Prikazali smo ljepotu Slavonije prije rata, ali i pakao koji je nastupio kada je počeo rat. Bit će to veliki rez. Izuzetno mi je drago što ćemo otkriti ljepotu Slavonije onima koji je ne znaju, dok ćemo one koji je znaju podsjetiti koliko je ovaj kraj lijep. Zaista, nikada nisam imao teži zadatak, i nikada nisam radio u ugodnijem i ljepšem okruženju, i ljudskom i prirodnom – poručuje. Zašto mu je baš "260 dana" bio najteži zadatak?

- Kada sam snimao "Četverored", identificirao sam se sa stradalima, ali to mi je po godinama bilo daleko, dok Domovinski rat jako dobro pamtim. Isabella Dempster je 20- godišnja djevojka iz Engleske koja je glumila Marijanovu sestru Nenu koja je bila silovana. Scenu je vrhunski odglumila i potom je izašla iz uloge. Na kraju snimanja pojavila se prava Nena, pozvao sam Isabellu da se upoznaju i ona se onda potpuno raspala. Uistinu je to teška priča – zaključuje Jakov Sedlar. Iako su naporno radili, strani glumci uspjeli su kušati i slavonske specijaloitete, pa tako i čvarke i kulen, koji su ih oduševili. Premijera filma očekuje se početkom iduće godine.

