Jacques protiv Dore: 'Potroši se ogroman novac... Susjedima čestitam'

Recepta za pobjedničku pjesmu jednostavno nema. Nitko ga nema. Evo, mi smo lani prošli u finale, a nitko iz regije nije ušao, ove su godine oni prošli dalje. Eurosong je stvar trenda i stvar velike originalnosti, izjavio je naš prošlogodišnji predstavnik Jacques Houdek.

Ulazak u finale izborili su naši susjedi, Srbi Sanja Ilić & Balkanika s pjesmom “Nova deca” te Slovenka Lea Sirk s pjesmom “Hvala, ne”.

– Mislim da je druga večer bila puno jednostavnija za prolazak dalje. Većina pjesama koje mi se sviđaju bile su u prvoj polufinalnoj večeri. Susjedima čestitam, mislim da su odradili odličan posao. Iako su pjesme Srbije i Slovenije potpuno stilski različite, mislim da su jako dobro pripremili svoje nastupe i da su apsolutno zasluženo prošli dalje – rekao je Jacques koji je dodao kako je oduševljen Slovenijom.

– Što se tiče Srbije, njih sam imao prilike i upoznati kad sam gostovao na njihovoj Beoviziji. Još sam tada prognozirao da će oni pobijediti i moram priznati da su svoj nastup doveli do savršenstva. Pjesma ima glavu i rep i vrlo je umjetnički i tehnički dobro izvedena – objašnjava pjevač.

Menadžer Zoran Škugor misli da je sve na glasačkom tijelu.

Gledatelji biraju

– Mislim da je Srbija prošla u finale zato što ima veću dijasporu, a samim time i veći broj glasača. Oni već zadnjih desetak godina imaju dobre rezultate pa me njihov plasman u finale uopće ne iznenađuje. Slovenci su pak bili kvalitetniji, a čini se da su glasači to prepoznali. Ne kažem da naša pjesma nije bila kvalitetna, no očito nije bila dovoljno dobra da pokupi više glasova – kazao je Škugor.

Mnogi misle da treba vratiti Doru.

– Iako mi je Dora kao festival neizmjerno draga i tamo sam započeo svoju karijeru i bez obzira na moje nostalgično lijepo sjećanje i što je to jedan divan festival na kojemu se prezentira hrvatska glazba, ja nisam za opciju da se vrati. Potroši se ogroman novac, a najčešće se događalo da je pjesma koja je završila na drugom mjestu bila najveći hit. Vrlo je riskantno da će pobijediti zaista najbolja i dogodi se to da bude negdje krajem veljače ili u ožujku i nakon tog se zbrajaju troškovi, a onda se već treba pripremati za Eurosong i što bolju prezentaciju izvođača tamo. Mislim da svu snagu i budžete treba iskoristiti za jednu pjesmu koja će nas najbolje predstaviti na Eurosongu – tvrdi Houdek.

Domaći autori zakazali

– Mislim kako se Dora treba vratiti i da treba omogućiti našem narodu da uz specijalni žiri bira

predstavnika. Preporučio bih da se Dora organizira u dvoranama u četiri najveća grada gdje bi se održalo polufinale. Posljednjih godina HTV je uz HUZIP i HDS odlučio tko će ih zastupati na Eurosongu, a to ih je dovelo do toga da su domaći autori zakazali, a u finale su nas odveli strani autori i njihovi timovi – zaključio je Zoran Škugor.