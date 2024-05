Jacques Houdek ovo je poručio Baby Lasagni uoči prvog polufinala Eurovizije

Glazbenik Jacques Houdek na društvenim mrežama poslao je podršku Baby Lasagni u čiji uspjeh na Euroviziji vjeruje još od Dore. Jacques je dodao i da misli da će se Eurovizija 2025. godine održati upravo u Zagrebu. "Baby Lasagna, you’re a big boy now (‘sad si veliki dečko’)", napisao je Jacques, referirajući se tako na stihove pjesme Rim Tim Tagi Dim, a nakon toga je dodao: "Eurosong 2025, dobro došao u Hrvatsku."

Zatim je dodao i stihove svoje pjesme 'My Friend' koja je jedna od malo domaćih pjesama koje su prošle u finale u posljednjih nekoliko godina. Završio je na 13. mjestu, no po glasovima publike bio je 9.

"There’s a miracle my friend

And it happens every day,

Hold out your hand

Don’t let it slip away!

…

Do your best, take a chance,

Dare to dream and make it real!" napisao je Jacques.

Podsjetimo, Houdek se o ovom izvođaču oglasio i odmah nakon Dore.

VEZANI ČLANCI:

- Bravooooooooooo Baby Lasagna! Čestitke i dovedi nam Eurosong u Hrvatsku! P.S. Moli se HRT da konačno uvede promjene glede “stručnog” žirija za izbor pjesama za Doru. Naime, podsjetimo se, Baby Lasagna je bio tek 1. rezerva. Toliko. - napisao je nakon Dore naš pjevač.

VIDEO Baby Lasagna uoči polufinalne večeri: Odakle tebi ovolika mentalna snaga? 'Puno ljudi moli za mene'