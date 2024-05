Pogledajte kako glasati za Baby Lasagnu ako niste u Hrvatskoj tijekom Eurovizije

Za svoje favorite mogu glasati gledatelji diljem svijeta, kao i oni u zemljama sudionicama. Gledatelji koji gledaju u zemljama sudionicama Eurovizije, mogu glasovati telefonom ili SMS-om. Također, može se glasovati putem službene aplikacije Eurovision Song Contesta (ESC) ili putem internetske stranice www.esc.vote.

Ako tijekom održavanja Eurosonga niste u Hrvatskoj, evo kako možete glasovati za Baby Lasagnu u 1. polufinalnoj večeri. Ove godine došlo je i do promjena u glasanju za veliko finale. Za zemlje sudionice glasanje u velikom finalu bit će otvoreno netom prije početka prve pjesme i trajat će između 25 i 40 minuta.

"Rest of The World" ili države koje ne sudjeluju, imaju mogućnost glasati oko 24 sata za svoje omiljene pjesme, u dva navrata. Za njih će se glasanje otvoriti u ponoć na dan svake polufinalne i finalne večeri i trajat će do početka emisije uživo. Zatim se ponovno otvara u velikom finalu prije izvođenja prve pjesme s trajanjem od 25 do 40 minuta. U drugom polufinalu koje je na rasporedu u četvrtak, 9. svibnja, natjecat će se Malta, Albanija, Grčka, Švicarska, Češka, Austrija, Danska, Armenija, Latvija, San Marino, Gruzija, Belgija, Estonija, Izrael, Norveška i Nizozemska, a vidjet ćemo preostale predstavnike "Big 5", Francusku, Italiju i Španjolsku.

Ova 68. Eurovizija održat će se u Švedskoj, u Malmö Areni, 7., 9. i 11. svibnja, nakon što je na prošlogodišnjem Eurosongu pobjedu odnijela njihova predstavnica Loreen. Gledatelje Hrvatske televizije očekuje prijenos dviju polufinalnih večeri u utorak i četvrtak, 7. i 9. svibnja, te finalna večer u subotu, 11. svibnja. Prijenos možete pratiti od 21 sat na Prvom programu HTV-a, Drugom programu HR-a te putem HRTi aplikacije.

