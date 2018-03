Ostala bez Oscara za šminku zbog pravila o tri nominirane osobe

Na prvu ruku sve je izgledalo kao da ćemo imati jednu od predvidljivijih oskarovskih večeri. I zamalo i bi tako, većina je favorita koji su “dizali” bitne nagrade prije Oscara, uzimali su i kipiće.

Ipak, u najbitnijoj kategoriji, za najbolji film, Oscar nije osvojio Tri plakata izvan grada kao što se ponajviše očekivalo, nego Oblik vode čiji je redatelj Guillermo del Toro također osvojio zlatnu statuu. Za prof. Krešimira Mikića, jednog od dvojice naših članova Američke akademije filmskih znanosti i umjetnosti, to nije iznenađenje.

– O filmu Oblik vode pisalo se puno prije dodjele Oscara, neobičan film koji je mnoge zbunio. Mnogi su se pitali: što je to?, ali je vješto režiran. To svakako. Očekivale su se stoga ove dvije visoke nagrade. Sasvim zasluženo, po mom mišljenju – prokomentirao je Oscare za najbolji film i najboljeg redatelja gospodin kojega je Akademija prije godinu i pol dana proglasila najboljim nastavnikom filmske umjetnosti na svijetu. Oblik vode tako je apsolutni pobjednik večeri s četiri Oscara, dobio je još Oscar i za originalnu glazbu te najbolju scenografiju.

Kategorija najboljeg originalnog scenarija bila je najneizvjesnija. No, za one koji su pogledali Get Out nije nimalo neobično što je Oscar dobio Jordan Peele postavši tako prvi tamnoputi scenarist koji je uspio dobiti najvredniju filmsku nagradu. Dogodio se i jedan sasvim poseban trenutak. Snimatelju Rogeru Deakinsu ovo je bila 14. nominacija, dobio ju je za rad na Blade Runneru 2049. I – prvi put – i Oscar! Prvi put je Oscar za dugometražni film, dokumentarac Icarus o dopingu u ruskom sportu, dobio Netflix. To im je drugi, 2016. dobili su kipić za kratki dokumentarac Bijele kacige. Imamo li i gubitnika večeri, pitali smo Krešimira Mikića, profesora na VERN-u.

– Možda je malo zapostavljen film Fantomska nit, to je moje subjektivno mišljenje. No, da nije bilo većih promašaja dokaz su i Novine, Spielbergov film koji zaista nije trebao biti nagrađen – kaže nam filmski akademik nastavljajući kako doista nije bilo prevelikih iznenađenja, niti što se tiče nagrada niti oko njih.

– Skora sva očekivanja oko nagrada su se potvrdila. Srećom, i ona oko svih nemilih događaja oko g. Weinsteina i drugih, jer ipak neki poznati filmaši nisu nazočili. Spominjalo se o tome ponešto u govorima, ali primjereno, bez pretjerivanja. Znalo se što se dogodilo, no u centru zanimanja bio je film, kao zabava i umjetnost, a to je ipak najvažnije – kaže Mikić. U Hrvatskoj imamo pravo ponositi se, ali i žaliti. Film Prijelomni čas dobio je nagradu za dizajn šminke, a u toj je ekipi bila i naša Ivana Primorac. Međutim, propozicije Akademije navode da nominaciju mogu prihvatiti samo tri osobe.

– Dobro ste zaključili, nesretan broj! Baš šteta, jer je vrstan profesionalac, mnogi je izuzetno poštuju i znaju za njezin rad – govori naš član Akademije.