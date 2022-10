Ivana Paradžiković zadivila linijom u badiću i licem bez šminke, u komentarima joj se javila i Minea

Televizijska voditeljica i novinarka Ivana Paradžiković (41) poprilično je aktivna na društvenim mrežama na kojima dijeli pojedinosti iz privatnog života, a sada se javila s nepoznate lokacije fotkom u bikiniju.

-Bablje ljeto. Vrijeme kada starice na suncu mogu zagrijati svoje kosti- napisala je Ivana uz fotografiju ispod koje su se odmah zaredali komplimenti pratitelja koje je oduševilo prirodno izdanje voditeljice.

''Divno izgledaš'', ''Kao u cvijetu mladosti'', ''Carica'', ''Ljepoto'', ''Ma kakve starice'', ''Divna'', ''Prezgodna starica'', pisali su pratitelji.

Ivana je potom objavila još jednu fotografiju. Pozirala je u bijelom kupaćem kostimu koji je naglasio njezinu preplanulu put, duge noge i vitku figuru, a uz fotografiju je poslala znakovitu poruku.

-Koji su elementi koji čine sreću? Samo dva gospođo, samo dva: mirna duša i zdravo tijelo- poručila je, a pratitelji među kojima je i pjevačica Minea poručili su joj da izgleda odlično.

Podsjetimo, Ivana je nedavno uživala u Švicarskoj gdje je planinarila i obnovila svoje znanje njemačkog jezika. Po povratku u Hrvatsku odmah se upisala u školu stranih jezika i napisala je na Instagramu zašto se odlučila opet učiti njemački jezik.

- Iz Švicarske pravo u školsku klupu. Nakon 30 godina napokon sam se ohrabrila i progovorila njemački! Pobijedila kompleks koji su mi nabili klinci u školi za vrijeme izbjeglištva rugajući nam se: scheisse ausländer! Mrzila sam taj osjećaj...i zbog toga prezirala i jezik. Nisam ga pričala sve do sada u Švicarskoj gdje sam se oslobodila i počela. Kako tako. Nevažno. Bez kompleksa, to je ključno. Na valu euforije, odmah sam nazvala prijateljicu @danci0105 koja me godinama nagovarala da dođem u školu...ali ja nisam bila spremna. Do sada. Učite ljudi. Nikad nije kasno. Znanje je najbolji poklon koji si možete priuštiti. I da...znanje je sexy - poručila je Paradžiković na Instagramu.

