Ivana Banfić: 'U Zagrebu sam operirana i od tada slušam doktore i mirujem, zdravlje mi je na prvom mjestu'

U 53. godini života glazbenica Ivana Banfić izašla je iz svoje zone komfora i krenula u psihički, ali i fizički najizazovniju avanturu života – reality show "Survivor". Odmah po dolasku u Dominikansku Republiku za Ivanu su uslijedili i problemi. Prvo ju je od utapanja u živom blatu spasio splitski konobar Roko, a nedugo nakon toga u žaru borbe, hrvajući se s košarkašicom Milicom iz konkurentskog tima, ozbiljno se ozlijedila. Zbog ozljede gležnja pjevačica je morala napustiti show, a odmah po dolasku u Zagreb završila je na operacijskom stolu. Dok se još oporavlja od ozljede, Ivana nam je otkrila zbog čega se odvažila na sudjelovanje u showu, kako je na to reagirala njezina obitelj, a odgovorila je i dežurnim "hejterima" koji su na društvenim mrežama komentirali da Ivani nije mjesto u "Survivoru".

Nedavno ste se uputili u novu reality avanturu iz koje ste nažalost morali izaći zbog ozljede zgloba. Kako teče oporavak?

'Survivor' sam nažalost napustila zbog ozljede zgloba koja je bila ozbiljnija od onog što se na prvu činilo. Naime, umjesto uganuća zgloba na koje smo posumnjali nakon mog pada u duelu s Milicom, ispostavilo se da je u pitanju prijelom zgloba. Nakon povratka u Zagreb operirala sam gležanj u Traumatološkoj bolnici, a s obzirom na to da je operacija prošla dobro, trenutno prolazim kroz oporavak, rehabilitaciju i terapije. Zasad još uvijek hodam uz pomoć štaka te mirujem i odmaram kako bih se što prije mogla vratiti uobičajenom životnom ritmu koji je ispunjen raznim fizičkim aktivnostima.

Je li vam žao što ste zbog izvanrednih okolnosti show napustili ranije nego što ste planirali? Jesu li vaša očekivanja od showa bila ispunjena?

Najviše od svega mi je žao što sam slomila gležanj i povrijedila se. Nisam imala neka posebna očekivanja, bila sam otvorena za sve opcije – i da ispadnem odmah i da pobijedim, apsolutno nisam razmišljala puno o tome. Išla sam za srcem i avanturom. Željela sam otići na Karibe i vidjeti Pirate s Kariba (smijeh). Palme, tirkizno more, toplina i sunce, jer je kod nas bilo hladno i zima. Išla sam pomaknuti svoje granice i izaći iz zone komfora, to i je dio moje prirode. Činilo mi se da je Survivor izvrsna prilika.

Što vas je najviše motiviralo da prihvatite sudjelovanje u 'Survivoru' koji je jedan od najzahtjevnijih showova kako fizički tako i psihički?

Odmah sam rekla jedno veliko DA prilici za sudjelovanje u 'Survivoru'. Pregledala sam nekoliko Survivora iz drugih zemalja i činilo mi se da ja to mogu. Preživljavanje u prirodi mi nije problem, imala sam takvih iskustava kroz život. Prošla sam iskustvo džungle u Peruu, plovila po Amazoni i spavala u Amazonskoj prašumi. Prošla sam Indiju, spavala u pustinji sa devama, navikla sam na veliku količinu stresa kroz život, mogu bez hrane, na bube i komarce sam također navikla jer sam živjela pokraj rijeke Kupe. Rekreativno se bavim fitnessom čitav život, a u zadnje vrijeme sam više vježbala jogu. Igre koje sam vidjela na drugim Survivorima nisu mi izgledale toliko zahtjevne preko malih ekrana. Ocijenila sam da ja to mogu. Bilo je dosta celebrityja u Survivorima kao što su Neven Ciganović, Mia Begović, Vesna Zmijanac, Goca Tržan… i još mnogi drugi da ih ne nabrajam. Bilo je dosta kandidata u prijašnjim Survivorima koji su bili puno stariji i nisu bili nikakvi sportaši, niti su se ikada bavili sportom. Međutim, kad sam došla u Survivor, izazovi su me podsjetili na sportska natjecanja i parkour poligone koji su po mom mišljenu teški i zahtjevni. Gledano iz mog ugla, to je idealno za profesionalne sportaše i mlađe ljude.

Borila sam se da preživim na tim poligonima, a pogotovo kada sam vidjela da se moram spuštati s onih vrtoglavih tobogana na glavu u bazen. Ne volim te tobogane i toga me bilo najviše strah. Rekla sam si: ok što je tu je, možeš ti to. I uspjela sam to proći i probiti taj strah, da me nije bilo briga više za gađanje i loptice. Borila sam se i dala sve od sebe. Definitivno je bilo zahtjevno – vrućina, vlaga, iscrpljenost i poligoni. Nisam htjela odustati, bez obzira na sve to jer nisam taj lik.

Foto: Nova TV

Komentari nekih od gledatelja na društvenim mrežama nisu vam bili naklonjeni. Bilo je i onih koji su komentirali da vam nije mjesto u takvom showu i što vam je to uopće trebalo. Jesu li vas pogodili negativni komentari? Što biste odgovorili dežurnim dušobrižnicima?

Poručila bih da ih sve volim, da je to samo show koji poklanjamo njima da bi se mogli oni dobro zabaviti udobno zavaljeni na svojim foteljama u toplom domu s pivicom u ruci i punim frižiderom. Volim kad se komentira i dobro i loše. Zamislite da svi samo govore dobro i lijepo, da nema suprotnosti. Ne bi bilo zanimljivo, bilo bi dosadno. To i je smisao showbusinessa. Da nije mene bilo na samom početku, ne bi bilo toliko zabavno – pogotovo na samom startu u prvoj epizodi, gdje se ja davim i koprcam u živom blatu i Roko spasitelj me vuče, tone i spašava me, pa na kraju izgubimo. To nije moglo ispasti bolje za gledatelje i medije! Da je netko pisao scenarij, ne bi ga mogao bolje napisati. To je samo igra i tako ja na to gledam. Ja živim život kroz iskustvo i bacam se u razna iskustva, jer samo kroz vlastita iskustva učim. Iskustvo života iz fotelje... tu nema napretka, niti pravog učenja za mene.

Što vam je najviše nedostajalo u Dominikanskoj Republici? Na što vam se tamo najteže bilo priviknuti?

Nedostajao mi je sin najviše, to je ta majčinska ljubav i bezuvjetna vječna veza. Falilo mi je malo više slobodnog vremena da se mogu u miru leći na plažu i sunčati. Imali smo stvarno gust raspored i nije baš bilo puno vremena za ležanje.

Što ste prvo napravili nakon povratka u Hrvatsku?

Budući da sam 'Survivor' napustila zbog ozljede, nakon povratka u Hrvatsku nisam baš imala puno aktivnosti na izbor jer su mi zdravlje i oporavak na prvom mjestu. U Zagrebu sam operirana i od tada slušam savjete doktora i mirujem da mi se noga što brže oporavi.

Kakvi su komentari vaših bližnjih na sudjelovanje? Jesu li zadovoljni?

Sretni su što sam se vratila doma. Žao im je što mi se dogodila ozljeda, ali tako je očito trebalo biti. Sad mi pomažu i uz mene su.

Foto: Nova TV

Prošle su dvije godine od potresa koji je oštetio i vašu obiteljsku kuću u Staroj Drenčini. Jeste li ju uspjeli u međuvremenu obnoviti?

Od potresa više ne živim tamo. Prošlo je godinu dana i više… Vratili smo se u obiteljsku kuću u kojoj sam odrasla. Trenutno sam tu, a gdje ću živjeti u budućnosti, ne znam. Što će biti u budućnosti, također ne znam. Živim sada i ovdje, svaki trenutak je dragocjen i poseban. Život je trenutak i tako ga živim.

VIDEO Anđa Marić: 'Nakon sedam godina napravila sam prve korake'