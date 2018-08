Intimno slavlje Mirjane Mikulec u Barceloni

Dizajnerica interijera i autorica emisije "InDizajn s Mirjanom Mikulec" ujedno je i velika ljubiteljica putovanja pa tako svake godine sa svojom obitelji, suprugom Krešimirom te osmogodišnjom Mijom i 17-godišnjom Mateom nastoji posjetiti neku atraktivnu inozemnu destinaciju.

Tako su ovaj put baterije punili u Barceloni, gdje je obitelj imala i jedan veliki razlog za slavlje. Nova poslovna sezona donosi i nove izazove, baš kao i nove stvari na listi želja, a o svemu tome Mirjana je detaljnije

progovorila za Ekran.

Po čemu ćete zauvijek pamtiti putovanje u Barcelonu?

Suprugu Kreši i meni bila je 17. godišnjica braka pa smo je proslavili ondje. U posljednje vrijeme gotovo nam se svaka godišnjica poklopi s nekim putovanjem u inozemstvo ili ljetovanjem. To nam je postala mala spontana tradicija.

Što se najviše dojmilo vas, a što vaše kćeri?

Definitivno arhitektura, i to jednoglasno. Gaudí teško ikoga ostavlja ravnodušnim, cijeli je grad zaista impresivan i drukčiji, ali moram priznati da nas je osvojila i hrana, jednostavno smo uživali u raznim specijalitetima. Već smo jedanput bili u Barceloni, no vrlo kratko pa nismo gotovo ništa uspjeli vidjeti, a sada smo temeljito istražili cijeli grad. Svakome tko još nije, preporučujem da posjeti Barcelonu.

Svake godine s obitelji nastojite otići na neko putovanje u inozemstvo, imate li već neku iduću destinaciju u planu?

Rim, Stockholm i Kopenhagen već su mi neko vrijeme na “to-do” listi, pa se nadam da ću sljedeće godine posjetiti barem jedan od tih gradova. Većinu sam Italije već vidjela, no putevi me zasad još nisu odveli u Rim pa bih to htjela ispraviti, a Skandinavija mi je tiha želja zbog divnog dizajna i divnih ljudi sa stilom.

Kako ste proveli ostatak ljeta?

Većinu sam ljeta provela po gradilištima i udubljena u mailove, organizaciju sajma i razne druge projekte, no odvojila sam dio vremena i za ljetovanje u punom smislu te riječi. Moja želja već neko vrijeme bila je plovidba uz otoke, pa smo si ispunili tu želju te s obitelji i prijateljima obišli neke od najljepših.

Rekli ste da ste u pripremama za novo izdanje InDizajn - Festivala modernog doma, kako to napreduje?

Uh, posla preko glave! Rujan se bliži, ali većina toga zapravo je već dogovorena i organizirana. Ostalo je još nekoliko detalja i organizacijskih stvari koje treba dogovoriti pa se nadam da ćemo i to uskoro srediti. Inače, ove godine imamo puno novih izlagača, ali i onih tradicionalnih koji nas vjerno prate sve ove tri godine, stalno predstavljajući publici najnovije trendove. Jako me veseli suradnja s mladim produkt dizajnerima koje predstavljamo na sajmu. Nadam se dobrom odazivu ljubitelja dizajna i

interijera, baš kao i prošle dvije godine. Pripremili smo i brdo nagrada za posjetitelje, razne radionice... Jedva čekam!

