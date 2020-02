Indira nakon nesreće pozirala u seksi izdanju: 'Treninzi čine svoje'

Indira Levak sinoć je energičnim nastupom oduševila svoju publiku u Ljubljani. No, netom prije nastupa u Zagrebu je doživjela lakšu prometnu nesreću. Naime, jučer u poslijepodnevnim satima u njezin crni kombi s natpisom "Indira" udario je bijeli automobil marke Citroen.

Kada je došlo do sudara, vozač iz Indirinog vozila odmah je izašao iz automobila, a zatim je to učinila i ona. Očevidac je za 24 sata izjavio kako je pjevačica u početku bila smirena, ali to nije dugo potrajalo. - Pjevačica je u početku bila smirena, no kasnije se uzrujala vidjevši da su je prolaznici prepoznali - kazao je jedan od očevidaca.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL, 24 sata

Vijest o nesreći Indira je podijelila i sa svojim pratiteljima na Instagramu poručivši kako ju 'ništa ne može zaustaviti na putu prema njezinoj najdražoj publici'.

Unatoč nezgodi Indira je odradila sjajan nastup, a nakon koncerta pozirala je u zavodljivom izdanju. Obučena u crni bodi, kožnu jaknu i bijele čizme iznad koljena Indira je pokazala svoju figuru i istaknula u prvi plan svoju pozadinu.

- Treninzi ponekad teško padaju, ali čine svoje - poručila je pjevačica koju su u komentarima obožavatelji obasipali komplimentima. 'Ženo, ti si vrh', 'Goriš', 'Predivna si', 'Trebaš više ovakvih slika da pokažeš svoje zmijsko tijelo', samo su neki od komentara Indirinih pratitelja.