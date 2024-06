Idi Prester pozlilo pred početak koncerta: 'Valjda neki virus protutnjao'

Pjevačica i voditeljica Ida Prester već godinama sa svojim bendom Lollobrigida žari i pali regionalnom scenom. Grupa je ovaj petak nastupila na Festivalu LGBTIQ umjetnosti i aktivizma 'Kvirhana' u Sarajevu, premda je njihov koncert skoro otkazan. Naime, Ida se neposredno pred izlazak na pozornicu razboljela, a situaciju je objasnila na društvenim mrežama.

Prester je na svom Instagram profilu objavila videozapis na kojem 15 minuta prije nastupa pod budnim okom medicinskih tehničara ležeći prima infuziju u vozilu hitne pomoći. Svojim pratiteljima obratila se opširnom porukom. - Život muzičara čergara BEHIND THE SCENES. Sat vremena pred koncert kreće bol u želucu, muka, vrtoglavica.. u 20 godina jos ni jedan jedini put nisam otkazala koncert, al sad sam baš blizu. Beskrajno hvala ekipi hitne pomoći Sarajevo, ne znam šta su mi stavili u infuziju, al izvukla sam sat vremena svirke. I hvala divnoj sarajevskoj publici na plesu i podršci. Bila sam na pet posto, morali smo izbacit pol repertoara, al ste sve kompenzirali - izjasnila se Ida.

Voditeljica je u nastavku napisala kako se danas osjeća bolje, a potom je u priči na Instagramu otkrila i da je riječ bila o crijevnoj virozi. U komentarima objave pjevačici su podršku, ali i zabrinutost, izrazili brojni prijatelji i pratitelji. - Ljubica moja draga. Ubit ću te ja ako prije nećeš ti samu sebe. Malo prikoči - napisala je voditeljica Nikolina Pišek, a pridružili su joj se i ostali: - "Možda tijelo poručuje uspori Ida", "Ups! To mogu samo pravi muzičari, zabavljači i dizači mase", "Hvala tebi Ida, tvojih 5% je bilo sjajno!" - glase neki od komentara. Bez obzira na brigu, pjevačica je već sljedeći dan odradila novi koncert u Varaždinu.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Ida se nedavno povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije oglasila na svom Facebook profilu. - Nisu nam neprijatelji pjevači u rozim suknjicama. Oni žive svoj život i nikog ne diraju. Neprijatelji su najčešće u odijelima i blinidranim autima, poručila je pjevačica i dodala: - Svima vama koji mislite i osjećate isto, želim sretan današnji dan!

Prester je u dugogodišnjem i sretnom braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim (46). Njihovi počeci nalikuju na priču iz filma, a Prester se nedavno objavom na društvenoj mreži Instagram vratila 12 godina u prošlost, na dan sudbonosnog susreta.

GALERIJA: Ida Prester obilježila Međunarodni dan borbe protiv homofobije i poslala snažnu poruku

-Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti -, napisala je Ida uz fotografiju nje i supruga kako zagrljeni sjede na klupici, dok iza njih na derutnom zidu još uvijek jasno vidljivim slovima grafitom stoji ispisano pitanje 'A koga ti voliš?'.

Njezin odabranik Ivan bavi se poduzetništvom, a nakon dolaska u Zagrebu je otvorio trgovinu 'La Canntina' u kojoj se mogu kupiti razni CBD proizvodi kao što su cvjetovi, ulja, pribor, kozmetika i veliki 'smart' asortiman. Peševski svoje profile na društvenim mrežama drži izvan dometa javnosti, a sa suprugom ga najčešće viđamo po raznim luksuznim putovanjima koje ona dijeli na Instagramu. Primjerice, ranije ove godine su otišli na romantično putovanje u Berlin gdje se voditeljica razboljela.

VIDEO: U Zagrebu otkrili bistu Johnnyja Štulića, izradio ju bubnjar Boris Leiner