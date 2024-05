Ida Prester poslala snažnu poruku: 'Nisu nam neprijatelji pjevači u rozim suknjicama'

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Tim povodom pjevačica i voditeljica Ida Prester (45) na Facebooku je objavila jednu misao.

- Nisu nam neprijatelji pjevači u rozim suknjicama. Oni žive svoj život i nikog ne diraju. Neprijatelji su najčešće u odijelima i blinidranim autima, poručila je Ida i dodala:

"Svima vama koji mislite i osjećate isto, želim sretan današnji dan!"

Ida je u dugogodišnjem je i sretnom braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim (46). Njihovi počeci nalikuju na priču iz filma, a Prester se nedavno objavom na društvenoj mreži Instagram vratila 12 godina u prošlost, na dan sudbonosnog susreta.

-Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti -, napisala je Ida uz fotografiju nje i supruga kako zagrljeni sjede na klupici, dok iza njih na derutnom zidu još uvijek jasno vidljivim slovima grafitom stoji ispisano pitanje 'A koga ti voliš?'.

"Neka vas ljubav i sreća i dalje prate", "Divno nešto, hvala Ida", "Kakva divna slika, puna ljubavi", "Vi ste meni najdivniji par", "Ovo iza vas je grafit nastao na jednom od Nedelja ponosa. Vi ste hodajući koncept." - nizali su komplimente i lijepe želje oduševljeni obožavatelji. Na slikama par nosi intrigantne modne kombinacije, po čemu su kroz godine postali poznati gdje god se pojavili.

Njezin odabranik Ivan bavi se poduzetništvom, a nakon dolaska u Zagrebu je otvorio trgovinu 'La Canntina' u kojoj se mogu kupiti razni CBD proizvodi kao što su cvjetovi, ulja, pribor, kozmetika i veliki 'smart' asortiman. Peševski svoje profile na društvenim mrežama drži izvan dometa javnosti, a sa suprugom ga najčešće viđamo po raznim luksuznim putovanjima koje ona dijeli na Instagramu. Primjerice, ranije ove godine su otišli na romantično putovanje u Berlin gdje se voditeljica razboljela.

Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt - Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Ko‘ neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - sjetila se jednom prilikom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, desio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna - kaže kroz smijeh članica benda Lollobrigida.

