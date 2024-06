VIDEO Jedan od najdugovječnijih domaćih parova voli se kao i prvog dana

Glumci Anja Šovagović-Despot i Dragan Despot jedan su od najdugovječnijih bračnih parova na domaćoj estradnoj sceni, a svoju ljubav slave svakom prilikom. Tome svjedoče i najnovije objave koje je glumica podijelila na svom Instagram profilu.

- Trideset i osam nam je tek! - napisala je Anja uz videozapis nje i supruga Dragana sa svečanog otvorenja trećeg Festivala knjige u Matici hrvatskoj. Na snimku supružnici poziraju karikaturistu dok izrađuje njihov zajednički portret. Umjetnik je iznad njihovih glava u obliku srca uokvirio broj 38, koji označava godine provedene u braku. Završni rezultat ih je zadovoljio te su se odlučili fotografirati s karikaturom. "Kao dječica ste", komentirala je jedna pratiteljica video za koji je hrvatska Merly Streep, kako joj pojedini tepaju, izabrala pjesmu 'I Feel Good'. Potom je objavila i fotografije na kojima sa suprugom pozira u društvu njihove djece, kćeri Ane i sina Josipa, ispred Studentskog centra u Zagrebu, gdje su posjetili festival animiranog filma 'Animafest Zagreb'.

Inače, priča Anje i Dragana korijene vuče još iz 1978., kada su se upoznali početkom Dubrovačkih ljetnih igara. Njoj je tada bilo 15, a njemu 22 godine. Sudbina ih je ponovno spojila nekoliko godina kasnije, u istom gradu, gdje se ovaj put zaljubljuju. Zanimljivo, pred oltar su odlučili stati nakon samo četiri dana. Iako je Anjin otac, pokojni glumac Fabijan Šovagović, Despota poznavao od ranije, ona je njegovu obitelj upoznala tek neposredno prije vjenčanja.

Podsjetimo, Anja je svom suprugu najveća podrška, što se pokazalao i prije nešto više od dvije godine. Naime, taman kada je pomislila da se život ponovno vraća u normalu, obitelj Šovagović-Despot zadesila je nova nedaća. Draganu Despotu, nacionalnom prvaku drame Hrvatskog narodnog kazališta, nije produljen radni staž i odlukom ministrice kulture poslan je u mirovinu. Anja Šovagović-Despot pozdravlja odluku svog supruga da se suprotstavi ovakvoj odluci pa se nametnula kao prva tema našeg razgovora.

- Ne želim vjerovati da je u pozadini politička priča jer mi se to čini previše kafkijanski. Izjavu koju je ministrica kulture dala o tome kako Despot, kao nacionalni prvak, ugrožava angažiranje mladih glumaca može dati samo notorna neznalica koja ne razumije posao u resoru na čijem je čelu. Obrazloženje da Nacionalni prvak oduzima mjesto mlađem umjetniku ne samo da nije točno, nego nema blage veze s logikom. A logično je da mladi glumac ne može igrati Kralja Leara ili Prospera kao što je logično da Despot više nije Romeo ili Leone. Osim toga, treba ministrici pojasniti, nacionalnim prvakom ne postaje se zato što si mlad, to se mjesto mora zaslužiti radom, iskustvom, predanošću, znanjem, obrazovanjem, talentom i umjetničkom karizmom na daskama koje život znače - ogorčena je Anja Šovagović Despot. Njen suprug je, smatra ona, pao kao kolateralna žrtva loših odnosa između sadašnje uprave HNK i Ministarstva kulture.

- Imao je peh da se našao u takvoj situaciji s takvim ministarstvom i takvom upravom. Da sam ja intendantica, namjerno bih potpisala ugovor sa svojim prvakom koji mi nosi repertoar jer za to imam zakonsko pravo, bez obzira na ministričin veto. Na žalost, uprava se boji za neke svoje buduće mandate i angažmane. U ovoj situaciji, svi su se izblamirali - gorljivo Anja brani čovjeka s kojim je u braku više od 35 godina.

- Najnovije me osvojio s time da nije pristao na trgovački odnos s kućom u kojoj je proveo 40 godina. I to u ovoj situaciji kada smo zbog potresa ostali bez stana. Svatko bi na njegovom mjestu uzeo honorar kojime bismo platili parket, pločice i adaptaciju, no njemu su bitniji status, dostojanstvo i princip. Ne bori se on ovdje samo za sebe, već protiv situacije koja je poražavajuća za sve nas koji činimo hrvatsku kulturu - ispričala je u dahu. A njihova se ljubav rodila, doslovno - iza kulisa. Bilo je to na Dubrovačkim ljetnim igrama.

