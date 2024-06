Glumac iz BiH prisjetio se ubijenog oca: 'Četnik mu je rekao da me baci u rijeku ili preda mami'

Glumac Edin Hasanović, koji je kao dijete izbjegao u Njemačku, na svom Instagram profilu podijelio je emotivnu objavu posvećenu ocu koji je ubijen prije 32 godine. Njegov otac je imao samo 26 godina.

- Ponovno je godišnjica nestanka 675 muškaraca s područja Klise tijekom rata u BiH. Jesu li preživjeli ili su umrli tog dana ili danima, tjednima, mjesecima kasnije i kako, zna samo jedan preživjeli svjedok. Do danas niko nije odgovarao za masakr. Do danas od većine toga nema ni traga. Nema ostataka pa samim tim ni groba. Čak ni od Senada, mog tate - napisao je Edin i objadnio kako je nestao njegov otac.

- 750 muškaraca s područja Klisa oteli su četnici 1992. godine tijekom rata u BiH. Među njimac su bili i moj otac i njegova braća. Moj Babo, tako mi zovemo oca - riječ koju nikad nisam mogao njemu izgovoriti - nije se mogao ni oprostiti s nama. Nosio me je u rukama. Četnik mu je dao izbor hoće li dijete baciti u rijeku ili ga predati svojoj ženi. - Dobro ga čuvaj - rekao je mami. Zatim su posljednji put razmijenili poglede mama i tata ni ne znajući da će to biti posljednji put. Ukrcan je na kamion. Moja baka je na ovaj dan izgubila tri sina. Nikad više nije čula ništa od njima. Od njega je ostao ovaj privjesak koji uvijek nosim sa sobom. Ugravirano je volim te. Kao da je znao koliko će mi snage dati do kraja života. - napisao je u svojoj objavi glumac koji živi u Njemačkoj.

- Ove godine mislim posebno na sve civile, žene i starije osobe koji ratuju i suočavaju se s paklom na zemlji. Razmišljam o djeci koja su izgubila mamu, tatu ili brata u ratu. Razmišljam o djeci koja nikada neće moći pokopati svoje najmilije. Mislim na svu djecu koja su iz dana u dan traumatizirana i koja će se kroz život boriti s tim. Mislim na djecu koja u ratu gube nevine živote na najbrutalniji mogući način, dodao je Edin.

Inače, Hasanović je u Njemačkoj napravio zavidnu glumačku karijeru, a lani je igrao u filmu "Na zapadu ništa novo", koji je osvojio četiri Oscara.

