HRT-ovom reporteru koji je svjedočio teškoj nesreći lijepom porukom javila se obitelj preminulog

Reporter iz Splita Šime Kovačević svjedočio je teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u blizini samog tv centra u Splitu. Nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dogodila se neposredno prije njegovog javljanja uživo u emisiju "Dobro jutro, Hrvatska".

- Jedno od najstresnijih uključenja i to pred pragom tv centra Split. Jedva sam odradio uključenje jer trenutak prije livea vidjeli smo kako se jedan život ugasio. Dragi ljudi vozite oprezno, ništa nije važno kao život - poručio je Šime kasnije, a u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju je otkrio:

- Jedva sam odradio uključenje jer trenutak prije toga vidjeli smo kako se jedan život ugasio. Moj je tata poginuo u automobilskoj nesreći prije 20 godina, također ujutro oko šest sati kad je išao na posao. Imao je infarkt i ostao mrtav na licu mjesta. Čitavo sam uključenje razmišljao samo o tome kako će sad policija morati nekome javiti da mu je umro voljeni član obitelji, isto kao što su mojoj familiji javili za tatu - kazao je Šime. Na svom Facebook profilu otkrio je kako mu se kasnije toplom ljudskom porukom javila obitelj preminulog i ta poruka ga je uvjerila kako na ovom svijetu još ima ljudi s velikom dušom.

VEZANI ČLANCI

- Ovo što ću sada napisati, s jedne strane emocionalno mi je jako teško, a s druge strane velika je to potvrda da ono što radim, radim baš iz srca, ne krijem kad sam tužan, ne krijem kad sam radostan. Ovim putem zahvalio bih se kćeri gospodina kojemu se život ugasio na ovom planetu, koji je otišao, kako se svi nadamo, na bolje mjesto. U velikoj obiteljskoj tragediji našla je vremena i snage da mi se obrati, iako se nikad nismo upoznali, toplom, ljudskom porukom, koja me još jednom uvjerila da na svijetu, ma koliko pričali da je postao loše mjesto puno zločestih, zavidnih ljudi, zapravo mjesto gdje žive „mali” ljudi s velikom dušom. Izdvojit ću samo dio koji sam pročitao, mislim milijun puta: ”ovim putem Vam želim samo reći kako je moju majku iskreno dotakla vaša ljudska reakcija i sve napisano.“ Nema li ljepše, humanije, toplije, ustvari ljudskije geste od ove kad Vam se netko u teškoj krizi ovako obrati, samo zato jer shvaćaju da sam u tom trenutku bio običan čovjek od krvi i mesa - koji zna da je to tijelo pokriveno bijelim lancunom nečiji otac, brat, muž, djed, sin, prijatelj... Hvala Vam na ovim riječima jer imaju ogromnu emocionalnu težinu. I potvrda je da smo svi mi ljudi emotivna bića kojima znači lijepa ljudska riječ. Ma koliko trenutak oko nas bio težak. - napisao je Šime na Facebooku.

VIDEO Preminula je Sinead O'Connor, legendarna i često kontroverzna pjevačica