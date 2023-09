HRT objavio veliku vijest: Tomislav Štengl postao član EBU-ove Referentne grupe za Eurosonog

Billy Miller

Samo dva dana prije svog rođendana preminuo je dobitnik Emmyja i zvijezda američkih sapunica

Za ulogu Billyja Abbotta u seriji 'The Young and The Restless' Billy Miller osvojio je tri Emmyja, a gledatelji su ga mogli vidjeti i u epizodnim ulogama u serijama CSI: NY, Castle, Ray Donovan, Suits, NCIS...