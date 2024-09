Heidi šeće psa predstavljaju spot za pjesmu 'Izgubili smo ljubav'

POPULARNI JOLE

Omiljeni domaći pjevač pokazao zašto je naš najtraženiji glazbenik: 'Ljubav između mene i moje publike traje 25 godina'

Svaki put me publika oduševi, no ovog ljeta imali smo najviše koncerata do sada. Od Pazina, preko kontinentalne Hrvatske pa sve do Dubrovnika. Ne mogu izdvojit niti jedan grad jer je publika u svakom gradu bila genijalna. Adio lito, rekao je Jole