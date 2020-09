Grubnić se oprostio od ljeta i objavio izazovnu fotku: Kako si zgodan!

Modni stilist Marko Grubnić odlučio je iskoristiti zadnje sunčane dane u rujnu i uživati u babljem ljetu. Od ljeta se oprostio objavom fotografija na kojima se tušira na vanjskom tušu, a na sebi nosi kupaće gaće na kojima je britanska zastava. - Kraj sezone tuširanja vani - napisao je Marko.

I ove fotografije pokazale su koliko pažnje Marko posvećuje tjelovježbi i odlascima u teretanu, a primjećuju to i njegovi pratitelji na

Instagramu od kojih je dobio samo komplimente. - Isuse koja slika. Kako si zgodan. Ne mogu ti opisati koliko me oduševila ova slika - pisalo je u jednom komentaru. Marko uživa u jednoj vili u blizini Poreča koja ga je toliko oduševila nakon prvog boravka tamo da se morao vratiti. Prvi put je u vili odmarao s prijateljicom Majom Šuput i njezinim suprugom Nenadom Tatarinovim i prijateljem Momčilom Gurovićem, a sada su on i Momčilo bili sami na odmoru.

Foto: Instagram

Mnogima će ova godina ostati u ne baš lijepom sjećanju, ali to nije slučaj i kod Marka koji je prije nešto više od dva mjeseca sa svima podijelio koliko je sretan jer se zaručio. Ime osobe s kojom planira budućnost i vjenčanje ne otkriva, ali je podijelio fotografije s mjesta na kojem se zaručio i otkrio je kako uopće nije očekivao prosidbu te da je sve bilo jako romantično.