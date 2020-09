Zuhra razočaran jer ne može sinu platiti školarinu: 'Osjećao sam se bijedno'

Zagrebački glumac Zlatan Zuhrić Zuhra još je jedna žrtva pandemije koronavirusa. Pandemija je stopirala mnoge projekte u svijetu, ali i u Hrvatskoj, a jedan od tih bila je i njegova predstava s Tinom Sedlarom koja je sve do proljeća punila kazališne dvorane. Međutim, nakon pandemije, Zuhra je ostao bez angažmana i prihoda.

– Nisam želio kukati ni jadati se, ali me ovih dana jedna obična životna situacija dovela do toga da progovorim jer se radi o mojem djetetu. Moj sin već tri godine uči svirati bubnjeve u Rock Akademiji i doista je posvećen glazbi. Uz to, od ove godine je maturant u srednjoj grafičkoj i htio sam mu i ove godine omogućiti nastavak glazbenog obrazovanja – priznao je Zuhra za 24 sata.

Ovih dana krenuo je na set nove RTL-ove serije ''Blago nama'', no prvi honorar bit će tek za mjesec dana.

– Na četvrtoj godini, osim individualnih satova, Vjeko je trebao pohađati i solfeggio te skupno sviranje pa je to uvećalo školarinu do iznosa od oko 4500 kuna, što ovoga trenutka supruga i ja stvarno nismo u stanju keširati jer trenutačno živimo samo od njezine plaće. Budući da moj sin već tri godine pohađa Rock Akademiju i oduvijek smo plaćali na vrijeme, mislio sam da će mi izaći ususret i omogućiti da platim školarinu u nekoliko rata preko uplatnica, ali sam se prevario – rekao je razočarani glumac koji je pokušao i kod direktora Ladislava Račića, no i on ga je odbio.

– To me stvarno naljutilo i razočaralo, a pred vlastitim sinom sam se osjećao bijedno. Ne razumijem da netko tako olako može odbiti običnu ljudsku molbu i ne shvatiti moju trenutačnu financijsku situaciju – kaže Zuhrić.

Ravnatelj Račić na sve je rekao kako Akademija djeluje već 28 godina te da su i oni u početku imali mogućnost plaćanja na rate preko uplatnica, no da su "gubili dane i dane na moljakanja roditelja da plate", zbog čega su se osjećali kao utjerivači dugova.

– Na rate se može plaćati preko kartice, a ako roditelji ili djeca nisu zadovoljni programom, vraćamo im novac. Omogućili smo mnogima i stipendije, ali nažalost vremena su takva da se i mi borimo za opstanak – rekao je Račić na sve.