Goran prelomio: Poslao sam Hanu nakon Božića u Zagreb, nisam imao srca reći joj da volim drugu

Nakon što je Hana Rodić (23) na Instagramu objelodanila da više nije u romantičnoj vezi s Goranom Jurenecom (40), Gospodinom Savršenim čije je srce osvojila u istoimenom realityju, javio se i Goran. U dugačkoj objavi na Instagramu ispričao je svoju stranu priče o bivšoj vezi.

U njoj je opisao da se osjećao zarobljeno te da je vezu u posljednjih godinu dana ispunio veliki broj svađa i eskalacija. Odmah na početku je naveo da ga dugo nije bilo jer je bio nesretan i sad je konačno spreman progovoriti.

- Konačno sam spreman progovoriti i javno priznajem da sam veliku grešku napravio! - kaže odmah na početku Goran osvrćući se na Haninu nedavnu objavu o njihovom prekidu i ističući da se prekid nije dogodio prekjučer, nego puno ranije.

- Poslao sam Hanu nakon Božića za Zagreb i preselio sam se za London da počnem novi život. I da sam iskren, htio sam našu vezu prekinuti prije godinu dana, ali onda se desio lockdown - priznaje Gospodin Savršeni dodajući da su bili zatvoreni u Njemačkoj i da Hanu jednostavno nije mogao izbaciti jer je znao da nema nikoga i da je ovisna o njemu.

Foto: RTL Screenshot

- Jednostavno je nisam mogao izbaciti jer sam znao da nema nikoga i da je ovisna o meni. Sljedila je grozna godina s nekoliko svađa i velikih eskalacija. Molim vas imajte razumijevanja da iz poštovanja prema Hani ne želim ulaziti u detalje. Naši različiti pogledi su mi pokazali da nije osoba s kojom mogu izgraditi zajedničku budućnost - koliko god sam se i trudio samog sebe uvjeriti, jer je pritisak u javnosti bio velik - napisao je Goran, a onda naveo kako mu je jedina podrška u to vrijeme bila bivša djevojka Claudija.

- I sada vam želim iskreno reći: počeli smo razvijati osjećaje jedan prema drugom. Tražio sam soluciju, kako bi mogli jedan zajednički put način, ali mi nije bilo moguće jer sam dobro znao da Hana osim mene nikog nije imala. Taj osjećaj je bio grozan i uništio me! Kad sam saznao da se selim za London, vidio sam konačno jedno malo svjetlo u toj velikoj tami i mogućnost, kako bih mogao naći izlaz iz svega. I ja sam htio konačno biti sretan, i voditi život koji me ispunjuje - kaže Jurenec.

Foto: Instagram

- Zato sam poslao Hanu za Zagreb i preselio se s Claudijom za London. Gledali smo to kao naš novi početak, koji smo već dugo tražili. Ne žalim zbog ove odluke jer sam pronašao ljubav. Žalim samo da prema Hani od početka nisam bio iskren i da sam ju lagao! Jednostavno nisam imao srca reći joj da volim drugu curu, jer sam znao da će ju to skroz uništiti. Boli me srce, što sam je toliko povrijedio, ali nisam ju mogao ostaviti samu i zato sam radije sebe mučio umjesto da sam bio iskren - raspisao je 40-godišnjak navodeći da je jako pogriješio.

- Želim se ispričati Hani i svima vama, kojima smo već od prošle godine nešto odglumili. Od sada želim biti iskren prema vama i ne želim vam ništa više odglumiti. Taj pritisak više ne mogu izdržati. Iz tog razloga niste ništa više na Instagramu o meni čuli - tvrdi Jurenec koji dodaje da se htio usredotočiti na svoju sreću i da danas zna da je na pravom putu.

Foto: reuters

- Riječi ne mogu opisati koliko mi je žao da nisam bio iskren i nevjeran! Svjestan sam da Hana svoju bol i bijes ne može kontrolirati i očekujem da situacija eskalira, ali sve to od nje već znam s početkom prvog lockdowna. Na kraju oboje znamo da smo cijelu prošlu godinu živjeli jedan pokraj drugog, čak i spavali u različitim sobama. Ali čak i to mi je bilo draže nego ostaviti ju skroz samu. Radije sam bio totalno nesretan nego joj oduzeti tu jedinu podršku, koju je u meni imala - navodi u dugačkoj objavi u kojoj je Hani zaželio sve najbolje - u budućnosti i da nađe partnera s kojim može biti sretna.

Foto: Instagram

- Nadam se da mi Hana i vi moju veliku grešku možete oprostiti. Ali ja želim imati vezu, u kojoj sam konačno sretan - i tu sad imam. Nekada jednostavno nema pravo obrazloženje kojim putem ljubav ide. Jer ljubav je ono, za čime svi žudimo i nadam se da se možete za mene radovati... - završio je Jurenec objavu.

Podsjetimo, ljubav između Hane i Gorana planula je tijekom prve sezone showa ''Gospodin Savršeni'' prije nešto više od dvije godine, a kada su se medijski naslovi o navodnom prekidu ponovili, odlučila je objaviti:

– Pretpostavljam da su glasine uzbudljivije od istine – objavila je tada Hana, ali sumnja da ih ljubavna sreća više ne prati ojačala je nakon što su pratitelji primijetili da na društvenim mrežama više nema njihovih zajedničkih privatnih fotografija te da je Goran zaključao profil za javnost, a potom i otpratio Hanu na Instagramu. Upitnik nad glavom mnogih fanova rastao je ponajviše na Valentinovo, koje je Hana odlučila provesti s prijateljicom.

Zbog toga je mnoge fanove zanimalo gdje je Goran, a ona je odgovorila u svom stilu. "Za sve vas kojima je čudno provesti Valentinovo s prijateljicom", napisala je na fotografiji prijepiske s jednom pratiteljicom koja ju je upitala gdje je Goran. "Ni ja vas nisam pitala gdje su vaši muževi", dopisala je uz smijeh.

