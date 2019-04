Goran iz 'Ljubav je na selu': Pomišljao sam na najgore kad sam saznao da imam HIV

Goran Mijuković odlučio je javno priznati da ga je bivši partner zarazio HIV-om. Ovaj 29-godišnjak iz Pule napravio je to, kako nam kaže, jer je htio da se zna istina, ali i da zaštiti i pomogne drugima koji su u sličnoj situaciji kao što je njegova.

U veljači prošle godine započeo je vezu s muškarcem iz Pazina, a krajem lipnja počinju njegovi zdravstveni problemi koji na početku nisu kod Gorana pobudili sumnju na najgore.

– Krajem lipnja sam dobio veliku temperaturu i počeo sam se loše osjećati. Mislio sam da je riječ o prehladi ili virozi. U rujnu sam prekinuo s dečkom, a već u listopadu i studenom počeo sam primjećivati da mi ispada kosa, mišići i kosti su me boljeli i primjetio sam krastice i bradavice na istim mjestima na kojima sam primjetio da ih ima i moj bivši partner – prisjeća se Goran kako je primjetio prve znakove koji su upućivali na HIV.

Pregled na klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” potvrdio je njegove sumnje i dijagnoza je bila - HIV. Kaže nam kako je odmah nazvao svog bivšeg partnera i obavijestio ga o svemu, zamolio da se i on testira, ali on je to odbio. Goran se nadao kako će mu bivši partner pomoći oko troškova liječenja, s obzirom da je on nezaposlen.

– Nije mi se javio nakon što sam javno priznao ovu priču, prije toga sam mu rekao; tko će meni platiti putne troškove i odlaske na pregled u Zagreb, ja sam nezaposlen i on zna da dobivam socijalnu naknadu i uskoro mi isteće dopunsko zdravstveno i jedan lijek ću morat sam plaćati – priča nam Goran. Tvrdi kako mu je bivši partner rekao da se testirao i da je u prijašnjim odnosima koristio zaštitu, a pomoći Goranu financijski je odbio. Gledatelji RTL-ovog showa “Ljubav je na selu” pamte Gorana kao jednog od natjecatelja ovog showa.

– Prijavio sam se tada u show i tražio sam žensku srodnu dušu, razmišljao sam tada o zasnivanju obitelji – kaže i dodaje kako bi svojoj partnerici u takvoj situaciji priznao da voli oba spola. Priznaje nam da mu je jako teško prolaziti kroz sve ovo.

– Nije mi lako, a kad sam saznao da imam HIV pomišljao sam i na najgore - da si oduzmem život – s tugom govori Goran. Prema odredbama Kaznenog zakona Republike Hrvatske namjerno i nenamjerno zaražavanje drugih osoba HIV-om je kažnjivo i Goran je bio na Državnom odvjetništu i policiji i dao je izjavu.

– Dao sam izjavu odvjetništvu, bio sam i na policiji i sad čekam odgovore i vidjet ću dalje kako i šta. Možda angažiram i odvjetnika i pokrenem nekakvu parnicu i dobijem barem neku odštetu – veli Goran i s ponosom kaže kako gradom šeta uzdignute glave i kako zbogo ovog javnog priznanja nije imao nikakvih problema.