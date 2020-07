Glumica se namučila da skine 18 kilograma, a sada je pokazala kako izgleda u badiću

Američka glumica Rebel Wilson, donedavno je bila jedna od najpoznatijih hollywoodskih bucki. No, sve je iznenadila kada je odlučila poraditi na svom izgledu, te je skinula 18 kilograma.

Čini se da je sada dobila dozu samopouzdanja nakon brojnih pozitivnih komentara. Postala sve opuštenija na društvenim mrežama, pa je sada objavila fotku na kojoj pozira u badiću.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Rebel je kilograme suvišne kilograme izgubila zahvaljujući treninzima i zdravom načinu prehrane. U 2020. godinu glumica je ušla s namjerom da smršavi i prozvala je 2020. godinom zdravlja. Izbacila je sa svog jelovnika šećer i nezdravu hranu i dala se u ruke treneru Jonu Castanu koji je marljivo s njom vježbao. Dugo vremena je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu.

- Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.