Glumica o teškoj bolesti: Bila me sramota i davala sam sve od sebe

Sa štapom u ruci i laganoj dugačkoj haljini s plaštem potpisanu modnom kućom 'Ralph & Russo' američka glumica Selma Blair (46) došla je na Oskarovski tulum kojeg organizira časopis Vanity Fair.

Ovo joj je bilo prvo pojavljivanje u javnosti nakon što je u listopadu prošle godine obznanila da boluje od multiple skleroze (MS), piše The New York Times.

U utorak je gostovala u ABC-ovoj emisiji 'Good Morning America' i otkrila da zbog MS-a teže govori te da se slabije kreće bez pomoći. Govori da je 2011. godine prvi put primjetila simptome, iste godine kada je dobila sina. U tom periodu, govori glumica, davala je sve od sebe kako bi se borila sa silnim umorom, emotivnom boli i gubitkom fizičke kontrole nad svojim tijelom.

Unatoč prvim simptomima već 2011. godine, bolest joj je formalno dijagnosticirana tek u kolovozu 2018. godine.

- Bila me sramota i davala sam sve od sebe i bila sam odlična majka, ali to me ubijalo. Jednom sam sina odvezla u školu, međutim bila sam toliko umorna da sam putem do kuće morala stati kako bih malo odspavala.- prisjetila se Blair i dodala:

-Kada sam dobila dijagnozu, plakala sam od olakšanja- priznala je ona dok joj je drhtao glas, kao posljedica spazmodičke disfonije – poremećaj koji zahvaća mišiće koji ravnaju govor.

Bez obzira na drhtanje glasa, hrabru glumicu čuli su mnogi koji boluju od ove bolesti.

