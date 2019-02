Ovo je najgori govor u povijesti Oscara, ocijenili su gledatelji

Ovogodišnju dodjelu Oscara gledatelji su prozvali poprilično dosadnom jer nije bilo voditelja i nije bilo previše zanimljivih situacija, kojima su najčešće pridonosili voditelji svojim najavama i sitnim provokacijama i šalama.

Ipak, bilo je dobitnika koji su se 'proslavili' svojim govorima i u tu kategoriju spadaju Greg Cannon, Kate Biscoe i Patricia Dehaney. Njima je pripao Oscar u kategoriji za najbolju frizuru i šminku i zajedno su došli po Oscar i imali su i pripremljen govor, koji se pretvorio u kaotično čitanje.

Govorili su istodobno i zaboravili su kojim redoslijedom tko što govori i sve skupa je ispalo poprilično loše. Korisnici Twittera odmah su počeli dijeliti ovaj govor na društvenoj mreži i ocijenili su ga kao najgorim u povijesti.

This could potentially be the worst acceptance speech of all time #oscars #vice pic.twitter.com/DKmO4oJwlL