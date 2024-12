Gledatelji o popularnoj domaćoj seriji: 'U jednoj epizodi opali pištolj, metak rani čovjeka 23 epizode kasnije'

Sjene prošlosti // RTL - dvije ruže

Već dugo neka domaća serija nije izazvala ovakav interes javnosti, kao što je to slučaj s RTL-ovim "Sjenama prošlosti". Nakon godina i godina loših komičnih serijica, konačno se na našem programu prikazuje ozbiljna telenovela sa svim standardnim zapletima koji se u takvom žanru očekuju - prevare, pokušaji ubojstva, lažne trudnoće, dramatično padanje niz stepenice... I dok će se netko na samu pomisao takve radnje zgroziti, sapunice imaju svoju publiku i nisu bez razloga toliko popularne. Gledatelji zdušno o likovima raspravljaju na društvenim mrežama, a u radnju su uživljeni kao da se zaista događa. Ipak, isti ti gledatelji u slučaju ove serije sve češće primjećuju da je zapravo riječ o hrvatskoj verziji popularne turske serije "Ufak Tefek Cinayetler" ("Mali zločini" ili "Osveta u štiklama", ovisno o prijevodu). I ne bi to bio nikakav problem da se taj turski stil previše ne osjeća tijekom gledanja, pri čemu čak utječe na radnju. Dugi kadrovi apsolutno ničega, karakteristika su turskih sapunica, što je u potpunosti preslikano na "Sjene prošlosti" i pritom djeluje potpuno neprirodno. "U jednoj epizodi opali pištolj, metak rani čovjeka 23 epizode kasnije", jedan je od sjajnih komentara na društvenim mrežama, a koji se referira na sporost radnje. Karikiran je naravno, ali ne i daleko od istine. Koliko god radnja bila dobra, strašno je spora, a najgore je što su često dinamični i zanimljivi kadrovi zbrzani, a neke situacije nisu ni prikazane nego se podrazumijevaju, da bi se onda gledali dugi kadrovi ničega. Pitanje je koliko su tvorci hrvatske verzije imali kreativne slobode, ali šteta da je da serija ipak nije malo više prilagođena domaćem tržištu. Iako, ako je suditi kakve su naše serije zadnjih godina bile, možda bolje da se samo držimo remakeova.

Sram/HRT 1 - tri ruže

Iz Norveške je, pak, preuzeta ideja o tinejdžerskoj dramskoj seriji "Sram" (SKAM u originalnoj verziji) i to se pokazao kao još jedan pogodak. Iako je ponovno preuzeto praktički sve, od scene do scene, dobro je prihvaćeno među hrvatskom publikom. Već su prvi klipovi obećavali, a sada se pokazalo da su na društvenim mrežama zaista uspjeli zainteresirati publiku, posebice mlađu. Pritom namjerno kažemo "klipovi", a ne "epizode" jer je koncept zapravo takav da se tijekom tjedna na društvenim mrežama objavljuju kratki isječci, a onda se u nedjelju oni spoje u jednu relativno kratku epizodu. Odlična ideja koja je očito privukla gledatelje, a posebno treba pohvaliti to što je dana prilika mladim glumcima da se iskažu. Odlični su tako Lucija Stanković kao Eva, Jagor Katičić kao Jakov, Borna Šimunek kao Lovro... Veoma vjerno prikazuju današnje mlađe generacije, od načina na koji govore, kako se oblače, što slušaju...

U dobru i zlu // NOVA TV - dvije ruže

Na Novoj TV emitira se, pak, hrvatska telenovela autorice Nataše Buljan, a cijela je priča zapravo inspirirana istinitim događajima. I ovu seriju treba pohvaliti jer, za razliku od "Sjena prošlosti", u potpunosti njeguje hrvatski stil sapunica, a pritom nije pretjerana, dosadna ni lošeg humora. Za razliku od "Sjena prošlosti" koja prikazuje neko, recimo, više društvo, odnosno dobrostojeće obitelji, "U dobru i zlu" je više orijentirana na "obične ljude" kojima se u životu događaji nimalo obične zavrzlame.

Gorski liječnik // DOMA TV - jedna ruža

S obzirom na to da je već opće poznato da na Domi i sličnim sekundarnim programima uglavnom nema ničega osim sadržaja za uspavljivanje, ne bi bilo loše razmotriti da se pojačaju poznate i uspješne strane serije, ali aktualnog datuma, a ne reprize repriza. "Gorski liječnik", koji svakako ima svoju publiku, dobar je primjer, s time da se upravo emitira 14. sezona od ukupno ih 18.

