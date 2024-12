Marija Šerifović obilježila je poseban datum: Nisam spavala dva dana i dvije noći

Nisam spavala dva dana i dvije noći. U 2 sata iza ponoći smo se spakirali i krenuli u bolnicu. U apsolutnom miru i sreći. Slušali smo cijeli dan i cijelu noć "What a wonderful world". Čini mi se da je moj voljeni Los Angeles te noći bio najljepši. Da su zvijezde sijale nikad jače. Krenuli smo da dočekamo na svijet tebe mali moj, najljepši. Pitaju me sine je l' mi se život promijenio? A ja ne znam ni kako da im objasnim koliko se promijenio... Ne znam kako da im objasnim kako je moguće da se toliko neko voli. Kažu da djeca biraju svoje roditelje... A meni ne preostaje ništa, već da se do svog posljednjeg dana pitam čime sam ja tebe takvog savršenog zaslužila. Sretan ti rođendan sine moj, ovim je riječima pjevačica Marija Šerifović poželjela sretan prvi rođendan svom sinu Mariju.

U komentarima ispod ove objave na Instagramu javili su joj se obožavatelji iz cijele regije i uputili čestitke za rođendan njezinom sinu. Pjevačica Marija Šerifović postala je majka u prosincu prošle godine i kako je tada ispričala za Blic, svog sina, kojem je dala ime Mario, dobila je uz pomoć surogat majke.

- Velika želja da imam dijete me vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene. Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio moj jedini izbor - ispričala je pjevačica u razgovoru za Blic. Objasnila je i zašto je sinu dala ime Mario.

- Moram biti iskrena. Ime koje je mom srcu bilo najdraže je Maks. Također, dvoumila sam se i između imena Luka i Matija. Ipak, željela sam sačekati da ga vidim, i da mu u prvih 24 sata života dam ime... Za ime Mario sam se nekako odlučila i zbog simbolike - od latinske riječi „mare“ – što znači more, zatim latinskog „marem“ - što znači muško i glava obitelji... Kažu da se čak povremeno i ime Marija uzima kao korijen imena Mario - objasnila je pjevačica.

Ispričala je i kako zbog ugovora o privatnosti ne smije otkrivati identitet oca svog sina te je ona u sve dokumente upisana kao jedini roditelj svog sina. - Zbog ugovora o privatnosti ne mogu s vama dijeliti sve informacije, ali ono što mogu reći je da će Mario, kada dođe vrijeme, o tome znati sve. Ja sam njegova biološka majka i u dokumentima sam upisana kao jedini roditelj. I u genetskom, i u administrativnom i u svakom drugom smislu ja sam Marijeva majka, svaki njegov mali atom koji dolazi iz majčinog DNK je moj - rekla je Marija.