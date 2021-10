Gledatelji Kristinine suze dočekali na nož: 'Curo povuci ručnu, pa znate se četiri dana!'

U utorak navečer u showu 'Brak na prvu' stigao je kraj faze medenog mjeseca te je krenula iduća faza eksperimenta – zajednički život, što je parove potaknulo da iskreno porazgovaraju o svojim odnosima.

Kristina i Tomislav u ponedjeljak su razmjenjivali nježnosti, a i pali su prvi poljupci kad je Kristina odlučila preuzeti stvar u svoje ruke. Međutim, Tomislavove spore reakcije i neizražavanje emocija počelo je mučiti Kristinu koja mu je odlučila sve iskreno priznati.

„Imam osjećaj da nisi iskren, da nisi ušao iskreno u ovaj eksperiment i da si ušao samo zbog zezancije i društva. Mislim da ne želiš ništa ozbiljno i molila bih te da mi to kažeš“, rekla mu je Kristina kroz suze jer je očekivala da će njihova veza svakim danom sve više napredovati, no to se ne događa.

„Ja njega na ništa ne forsiram, ali očekujem da će mi svaki dan pružiti više pažnje. Ne očekujem od njega da ćemo spavati zajedno i da ćemo se seksati pet puta na dan, mene to ne interesira. Mi se moramo zbližiti da vidimo ima li kemije između nas, ali on se ne trudi da bi do toga došlo“, priznala je uplakano Kristina, dok se Tomislavu stvari prebrzo odvijaju te mu treba vremena da se opusti.

„Stvaraš mi veliki pritisak i mislim da imamo puno vremena da razgovaramo o tome. Možda tebi izgleda da sam ja hladan, ali meni treba vremena da razmislim“, odgovorio joj je Tomislav pa je smirio riječima da vjeruje u njihovu budućnost. No svejedno je iskreno priznao da je njemu cijela ova situacija nova i zbunjujuća: „Ne razumijem odakle takva prisila i zašto tako silno želi u meni izazvati emociju i iz mene istjerati ljubav. Bojim se da će njezine emocije biti toliko jake da ću morati naći neku prostoriju da se sakrijem od toga.“

Gledatelji su, poput Tomislava, bili zbunjeni njezinom emotivnom reakcijom stoga su njezine suze dočekali na nož.

"Užas, naporna je užasno!", "Al kako ne kuži. Pa znaju se 4 dana jbt. Ja joj u ta 4 dana ne bi ni ime zapamtio", "Kristina smiri se malo, tri dana se znate, a ti očekuješ 5x na dan,pa to je 15 x u tri dana", "Curo povuci ručnu i stani na balun!", "Žena skakavac", "Ona mora još jako puno raditi na sebi", pisali su među ostalim komentatori.

