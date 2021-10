Dok se Tomislav želi sakriti u sobu, Kristina je jasna: 'Ne očekujem od njega da ćemo se seksati pet puta dnevno!'

- U utorak navečer u showu 'Brak na prvu' stigao je kraj faze medenog mjeseca te je krenula iduća faza eksperimenta – zajednički život, što je parove potaknulo da iskreno porazgovaraju o svojim odnosima.

Kristina i Tomislav u ponedjeljak su razmjenjivali nježnosti, a i pali su prvi poljupci kad je Kristina odlučila preuzeti stvar u svoje ruke. Međutim, Tomislavove spore reakcije i neizražavanje emocija počelo je mučiti Kristinu koja mu je odlučila sve iskreno priznati.

„Imam osjećaj da nisi iskren, da nisi ušao iskreno u ovaj eksperiment i da si ušao samo zbog zezancije i društva. Mislim da ne želiš ništa ozbiljno i molila bih te da mi to kažeš“, rekla mu je Kristina kroz suze jer je očekivala da će njihova veza svakim danom sve više napredovati, no to se ne događa.

„Ja njega na ništa ne forsiram, ali očekujem da će mi svaki dan pružiti više pažnje. Ne očekujem od njega da ćemo spavati zajedno i da ćemo se seksati pet puta na dan, mene to ne interesira. Mi se moramo zbližiti da vidimo ima li kemije između nas, ali on se ne trudi da bi do toga došlo“, priznala je uplakano Kristina, dok se Tomislavu stvari prebrzo odvijaju te mu treba vremena da se opusti.

„Stvaraš mi veliki pritisak i mislim da imamo puno vremena da razgovaramo o tome. Možda tebi izgleda da sam ja hladan, ali meni treba vremena da razmislim“, odgovorio joj je Tomislav pa je smirio riječima da vjeruje u njihovu budućnost. No svejedno je iskreno priznao da je njemu cijela ova situacija nova i zbunjujuća: „Ne razumijem odakle takva prisila i zašto tako silno želi u meni izazvati emociju i iz mene istjerati ljubav. Bojim se da će njezine emocije biti toliko jake da ću morati naći neku prostoriju da se sakrijem od toga.“

Još jedan par kojem bi kraj bračnog putovanja mogao ostati u gorkom sjećanju su Erna i Edin, par kojeg ni romantična vožnja brodom i promatranje dupina nije moglo oraspoložiti.

„Ova romantična scena na brodu me nervira. Što ću, ja sam jednostavno kraljica drame“, izjavila je Erna na početku izleta kojoj ništa nije bilo po volji, a Edin se trudio slušati svoju ženu te šutjeti, što je na kraju nanerviralo njegovu suprugu.

„Jako si tih, ne mogu ti nikako pročitati misli. Kako da ja znam što ti smeta, ako ti šutiš. Smeta mi što muškarac pokraj mene nije muškarac “, rekla je Erna, što je malo povrijedilo Edina koji je zaključio kako Erna previše priča: „Ne bih mogao svaki dan biti s takvom prijateljicom koja stalno priča…“

Za razliku od njih, dva su para uživala u svojim bračnim putovanjima, a to su Andrea i Mislav te Ana i Marinko.

„Nisam sigurna da li bi bilo tako lijepo da je ovdje netko drugi osim Marinka, on ima baš lijepu osobnost i uz njega se osjećam sigurno, opušteno i lijepo“, zadovoljno je priznala Ana, koja se veseli zajedničkom životu: „Od useljenja u isti prostor nemam nikakvu tremu niti strah, čak mislim da će biti jako dobro, opuštenije i da ćemo imati više vremena za sebe.“

I dok je Ana puna optimizma, Mislav počinje sumnjati u lakoću suživota s novom suprugom, iako je Andrea sigurna u njihov odnos: „Mislim da će sve biti u redu i da će se sve nastaviti u pozitivnoj noti kao i do sada. Muž je malo skeptičan, ali ja smilim da ću ga brzo razuvjeriti!“

Sanela i Jasmin te Gordana i Bernard tek pronalaze zajednički jezik i lagano grade dobar prijateljski odnos, a vrijeme će pokazati može li se iz prijateljstva razviti nešto više.

„Između Sanele i mene nema neke razlike što se tiče emotivnog stanja, imam osjećaj kao da smo cimeri“, kazao je Jasmin, a Gordana je priznala kako se polako navikava na svog „mužića“ i sviđaju joj se sve romantične scene koje im je bračno putovanje donijelo.

„Sretna sam što sam se udala i ovo doživjela. A ako ostanemo u braku, bit ćeš i dalje tako romantičan, sviđa mi se to, zvuči dobro“, zaključila je kroz smijeh Goga.

Nakon medenog mjeseca parovi su se vratili u Zagreb, gdje su se uselili u svoje nove stanove u kojima će provesti idućih mjesec dana. Kome će zajednički život pomoći da se poveže, a kome će izazvati dodatne probleme – pogledajte u srijedu u 21.15 sati na RTL-u!

VIDEO: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'