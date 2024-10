Glamur na moru! Ivica Kostelić prvi puta u životu došao na modnu reviju

Spektakularna modna revija Duchess održana ovog vikenda u sklopu Biograd Boat Show na glavnoj rivi donijela je potreban glamour koji prati industriju jahti savršeno se uklopivši na novi dio boat showa, gradsku luku gdje su bile smještene najluksuznije jahte Sanlorenzo, Beneteau Monte Carlo, Lagoon katamarani. Posjetitelji su mogli razgledati i luksuzne Porsche automobile te Zepter sunčane naočale. Manekenke su koračale po Sanlorenzo jahti. Filmski dolazak modela s mora na sportskoj jahti Frauscher 1414 Demon osmišljen je baš poput Bond djevojaka uz tv voditelja i glumca Davora Garića koji se uživio u ulogu najpoznatijeg svjetskog agenta 007 oduševio je prepuno rivu.



Brojne poznati gosti i uglednici, poduzetnici iz nautičkog turizma, brodske industrije okupirali su prvi red. Među njima se posebno isticao jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, Ivica Kostelić, kojem je to bila kako nam je istaknuo prva modna revija u životu te se uistinu ugodno iznenadio da hrvatski brend može napraviti ovakvu svjetsku modnu reviju, te proizvesti vrhunsku kolekciju s čime se složio i gospodin Jakov Kitarović koji je sjedio u društvu Franza Schillinger, obitelji Tudorović vlasnika hotela Iirije d.d i direktora BBS showa Milana Šangulina. Među brojnim uzvanicima se posebno kao i uvijek isticale: uvijek atraktivna Borna Kotromanić u Duchess zlatnoj haljini koja je isticala njenu savršenu liniju, Antea Kodžoman, Ana Miščević i uvijek osebujna Alka Vuica kao i društveni kroničar Neven Ciganović,



Jahta na kojoj su modeli uplovili su jahte koje voli i James Bond te su nekoliko puta korištene za snimanja filmova o slavnom agentu 007 ali i za druge hollywoodske filmove te se pojavljuje kao atrakcija i u zadnjem Spidermanu te za snimanja kampanja za Vogue u Monte Carlu, St Tropezu, za Pradu i Roberta Cavallija.

Antun Tin Brišar diplomirani modni dizajner brenda Duchess nam je istaknuo "Nakon ljetne pauze i povratka u metropolu zaključili smo kako jako volimo more, sunce, tople boje i sve što ljetni mjeseci donose, pa smo odlučili da nam upravo ljeto bude nit vodilja i glavna inspiracija za novu kolekciju. Brzo smo se dogovorili da bi novu kolekciju za jesen-zimu 2024/25 trebali predstaviti baš na moru. I nije nam dugo trebalo da to i ostvarimo. Sam proces stvaranja kolekcije tekao je glatko kao i dogovori oko modne revije. Cijela kolekcija krojevima, bojama i uzorcima asocira na ljeto, ali smo pazili da materijali ipak budu prilagođeni nadolazećim jesenskim i zimskim mjesecima. Od materijala zato prevladavaju pliš, viskoza, pamuk i svila. A kada govorimo o bojama, najviše su zastupljene jake nijanse plave, narančaste, crvene, zlatne i zelene, dakle boje koje itekako podsjećaju na ljeto i more. Naši su krojevi kao i uvijek ženstveni, nosivi i jednostavni za kombiniranje s drugim komadima odjeće iz ormara. Savršena kulisa more, nebo i zalazak sunce sjajno nam se uklopilo uz rivu, jahte i prekrasan grad Biograd. Istaknuli smo haljine koje, već na prvi pogled, idealno predstavljaju novu kolekciju u kombinaciji sa Zepter sunčanim naočalama koje su idealne za nošenja zbog specifičnih karakteristika prilagođenih osjetljivosti očiju ali i fashion stylinge. Nadamo se da će naša nova kolekcija inspirirana ljetom i vas podsjetiti na vrijeme provedeno uz more i sunce" kažu nam iz Duchess teama. Impresario i art direktora, kao i uvijek do sada bio je Antun Tin Brišar, a asistent Filip Sedlar.