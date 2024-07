FOTO Zgodna Lidija Bačić opet provocira, pokazala svoje savršene obline: 'Nevjerojatna si'

Popularna Splićanka, glazbenica Lidija Bačić uzela si je mali predah od nastupa te vrijeme iskoristila za opuštanje uz bazen. Lile, kako je od milja zovu, pozirala je u kupaćem kostimu s tangama, a kameri je okrenula leđa te pokazala bujnu i utegnutu stražnjicu. "Oh, Lile",

"Prekrasna si", "Seksi", "Nevjerojatna si", "Vruće ljeto", "Lile ima sve, od glasa do stasa", neki su od brojnih komentara ispod fotografije. Iako Lile ima uspješnu glazbenu karijeru i dobitnica je brojnih priznanja i nagrada, glavna tema medija najčešće je njezin izgled, no jednom je prilikom istaknula da joj to ne smeta.

- Meni su najdraži odmori kada ništa ne radim i uživam kod kuće uz neki dobar film i grickalice. Nama pjevačima ljeta su iznimno zatrpana poslom. Odmorit ću se četiri ili pet dana, a onaj pravi odmor priuštit ću si tek na zimu kada ću i otputovati izvan Hrvatske - kazala je 2022. godine u velikom intervjuu za časopis Story te dodala: - Seks volim, ali u moru ne - istaknula je pjevačica.

Odgovorila je i na pitanje misli li da joj je izgled odskočna daska u karijeri. - Naravno da to mislim! Dovoljno je pogledati svjetski poznate osobe - sportaše, manekenke, glumce i pjevače. Svi oni igraju na kartu izgleda i seksepila - istaknula je te rekla: - Površni će uvijek promatrati površno. Ljudi koji znaju vide moj glas, stas i stav.

Tada je otkrila i misli li da joj žene zavide. - Ima zavidnih žena, a ima i onih normalnih koje nisu ljubomorne na tuđi izgled i uspjeh. Žene su definitivno ljubomornije od muškaraca. Smatram da ista haljina ne pristaje i mršavoj ženi i onoj s oblinama. Žena s oblinama više izaziva, ali izaziva zbog svog tijela, a ne zbog toga što je odjenula - istaknula je atraktivna Splićanka.

