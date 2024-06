FOTO Svi se šale na račun njegove nove frizure: Pogledajte kakav se pojavio u TV eteru

Bivši američki nogometaš 42-godišnji Landon Donovan trenutno radi u Njemačkoj, gdje za američku televiziju Fox Sports komentira Europsko nogometno prvenstvo. Kada se prije nekoliko dana pojavio u eteru kako bi istaknuo svoje mišljenje o utakmici Francuske i Austrije - gledatelji postaje, a i kasnije korisnice na društvenim mrežama uočili su da nešto baš i nije najbolje s njegovom frizurom.

Naime, kada se Donovan okrenuo prema svom kolegi Ianu Darkeu, pokazao je gledateljima da mu dio kose na lijevoj stranu glave nedostaje. Bivši se nogometaš zatim brzo ponovno okrenuo prema kameri, međutim tih je par sekundi bilo dovoljno da njegova frizura postane baš viralna senzacija.

Korisnici društvene mreže X satima su zbijali šale na račun Donovanove nepotpune frizure. Neki su rekli da izgleda kao da je iz frizerskog salona istrčao jer je uvidio da kasni na posao, a drugi su rekli da je vrijeme da obrije glavu jer je izgubio bitku s ćelavosti. Bilo je tu i usporedbi sa skečem iz nekoć popularne emisije "Jackass" te jednim likom iz serije "Simpsoni".

Meanwhile, Landon Donovan's hair is fun isn't it pic.twitter.com/TgY9WBTahf

Landon Donovan must have been told to shave his sideburns. pic.twitter.com/S6mQj0yqFd